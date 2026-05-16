Мишел Обама направи необичайно откровено признание за болезнените изпитания, през които тя и съпругът ѝ Барак са преминали в опитите си да създадат семейство. В разговор със Серина Уилямс в епизода на подкаста "IMO“ от 13 май, бившата първа дама разкри детайли за отлагането на майчинството, преживян спонтанен аборт и пътя към ин витро оплождането.

Мишел Обама подчертава пред младите жени, че биологичният часовник е реален фактор, който не бива да се пренебрегва.

Историята на семейство Обама

Барак и Мишел сключват брак през октомври 1992 г., когато той е на 31 години, а тя на 28. В началото на съвместния си живот двамата са били изцяло фокусирани върху професионалното си развитие – той като юрист по граждански права, а тя като асистент на тогавашния кмет на Чикаго Ричард Дейли.

Барак и аз се оженихме в края на 20-те си, не бързахме и си дадохме време споделя Мишел Обама за решението им да отложат плановете за бебе

Началото на тежкото забременяване

Проблемите започват, когато семейството решава, че е готово за деца. Първата бременност на Мишел завършва със спонтанен аборт, което тя описва като изключително болезнено преживяване.

После опитвахме и опитвахме и опитвахме, и се наложи да направим ин витро и за двете момичета разказва Мишел за процеса, довел до раждането на Малия през 1998 г. и на Саша през 2001 г.

Емоционалем срив

Пред аудитория от жени Мишел Обама признава, че липсата на успех при естественото зачеване е предизвикала у нея тежки емоции. Не знам за всички вас, но аз, когато имах трудности да зачна, го приемах като личен провал откровена е Мишел

Авторката на "The Light We Carry“ за първи път повдигна темата за фертилните си проблеми в своите мемоари през 2018 г., където описва как положителният тест за бременност първоначално е премахнал всичките им тревоги, преди загубата на плода да я накара да се почувства физически зле.

Проблемите на съвременната жена

Днес Мишел Обама изразява задоволство, че все повече млади жени говорят открито за пътя към зачеването, напомняйки, че родителството невинаги е гарантирано и изисква споделяне и подкрепа.