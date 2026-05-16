Мишел Обама направи необичайно откровено признание за болезнените изпитания, през които тя и съпругът ѝ Барак са преминали в опитите си да създадат семейство. В разговор със Серина Уилямс в епизода на подкаста "IMO“ от 13 май, бившата първа дама разкри детайли за отлагането на майчинството, преживян спонтанен аборт и пътя към ин витро оплождането.
Мишел Обама подчертава пред младите жени, че биологичният часовник е реален фактор, който не бива да се пренебрегва.
Историята на семейство Обама
Барак и Мишел сключват брак през октомври 1992 г., когато той е на 31 години, а тя на 28. В началото на съвместния си живот двамата са били изцяло фокусирани върху професионалното си развитие – той като юрист по граждански права, а тя като асистент на тогавашния кмет на Чикаго Ричард Дейли.
Началото на тежкото забременяване
Проблемите започват, когато семейството решава, че е готово за деца. Първата бременност на Мишел завършва със спонтанен аборт, което тя описва като изключително болезнено преживяване.
Емоционалем срив
Пред аудитория от жени Мишел Обама признава, че липсата на успех при естественото зачеване е предизвикала у нея тежки емоции.
Авторката на "The Light We Carry“ за първи път повдигна темата за фертилните си проблеми в своите мемоари през 2018 г., където описва как положителният тест за бременност първоначално е премахнал всичките им тревоги, преди загубата на плода да я накара да се почувства физически зле.
Проблемите на съвременната жена
Днес Мишел Обама изразява задоволство, че все повече млади жени говорят открито за пътя към зачеването, напомняйки, че родителството невинаги е гарантирано и изисква споделяне и подкрепа.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!