Технически гаф за малко да лиши певицата DARA от подкрепата на една от най-известните ни актриси на Евровизия 2026. Йоанна Темелкова реагира остро в социалните мрежи след неуспешен опит да даде своя глас.
Испански оператор блокира SMS вота на актрисата
Актрисата публикува стори, в което показа скрийншот от мобилния си телефон. Тя се е опитала да изпрати SMS с номер 01, но испанският оператор, чиито услуги ползва в чужбина, е блокирал съобщението, информира Plovdiv24.bg.
Секунди по-късно тя е опитала да гласува и чрез българската си SIM карта, но отново без успех. Сривът в SMS системите принуди звездата да търси алтернативен вариант.
Онлайн платформата спаси гласа за България
В крайна сметка ситуацията приключи с щастлив край. Малко по-късно Темелкова успокои последователите си, че е успяла да подкрепи DARA, като е преминала към официалната онлайн платформа за гласуване.
