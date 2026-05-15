Технически гаф за малко да лиши певицата DARA от подкрепата на една от най-известните ни актриси на Евровизия 2026. Йоанна Темелкова реагира остро в социалните мрежи след неуспешен опит да даде своя глас.

Испански оператор блокира SMS вота на актрисата

Актрисата публикува стори, в което показа скрийншот от мобилния си телефон. Тя се е опитала да изпрати SMS с номер 01, но испанският оператор, чиито услуги ползва в чужбина, е блокирал съобщението, информира Plovdiv24.bg.

"Бясна съм! Не, не можахме да гласуваме за Дара от испанския оператор“, написа емоционално Темелкова.

Секунди по-късно тя е опитала да гласува и чрез българската си SIM карта, но отново без успех. Сривът в SMS системите принуди звездата да търси алтернативен вариант.

Онлайн платформата спаси гласа за България

В крайна сметка ситуацията приключи с щастлив край. Малко по-късно Темелкова успокои последователите си, че е успяла да подкрепи DARA, като е преминала към официалната онлайн платформа за гласуване.