Евелин Ивова Костова е българска актриса. Известна е с ролите си във редица филми и сериали, сред които са "Къде е Маги?“, "Завръщане“ и "Съни бийч“. Родена е на 15 май 1993 г. в Перник.

През 2012 г. завършва средното си образование в Професионална гимназия по икономика в град Перник. В същата година е приета в НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ при проф. Стефан Данаилов и завършва през 2016 г.

През 2012 г. е част от детско-юношеския театър "Мускетарите“ с ръководител Ваня Микова.

От 2016 г. до 2017 г. е част от трупата на Драматично-кукления театър "Иван Радоев“ в град Плевен, където играе в "Балада за Георг Хених“ по Виктор Пасков с ролята си на Марчела Отвъдната на режисьора Крум Филипов.

От 2017 г. е част от трупата на Театър "Българска армия“, където играе в "Много шум за нищо“ от Уилям Шекспир с ролята си на Магдалена, Марияна в "Тартюф“ от Жан-Батист Молиер, Болете в "Жената от морето“ на Хенрик Ибсен, Клия в "Черна комедия“ от Питър Шафър, Савка в "Албена“ от Йордан Йовков, Мишел в "Басейнът“ от Щефан Фьогел, Хестер Уърсли в "Жена без значение“ и Моника в "Стъпка по стъпка“ от Питър Куилтър.

През май 2022 г. участва в спектакъла "Бандата на Ламбо“, заедно с Радина Боршош, София Бобчева, Деян Ангелов, Дарин Ангелов, Павел Иванов и Ненчо Илчев на режисьора Росица Обрешкова. Събитието се състои на 23 май в Перник и е първото събитие от новоиздадения фестивал "Арт будилник“ с мото "Събуди се за култура“.

Евелин Костова е известна с ролите си на Маги Табакова в криминалния сериал "Къде е Маги?“, Ина Викторова в комедийния сериал "Секс, лъжи и ТВ“, Елеонора Верон в комедийния сериал "Столичани в повече“ от седми до единадесети сезон, Евелина в българския късометражен филм "Правила“ на режисьора Ясен Генадиев, Дара в двата филма на поредицата "Завръщане“ на режисьора Ники Илиев, Ивон Спасова в сериала "Съни бийч“.

През 2022 г. е член в журито на осмия сезон на риалити шоуто "България търси талант“, където си партнира с Катерина Евро, проф. Тодор Кантарджиев и Николаос Цитиридис.

Честит 33-ти рожден ден на прекрадсната Евелин Костова!