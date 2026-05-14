Необичайна ситуация се разигра в предаването "Лице в лице" по bTV. Предварително като гости бяха обявени депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Водещата Цветанка Ризова беше изправена пред безпрецедентно положение.

Днес ще започнем по един нетрадиционен за нас начин, но това са рисковете на живото предаване. И двамата ми гости днес са в задръстване, трябва да дойдат всеки момент, обясни тя.

"Лице в лице“ е обзорно-публицистично предаване на bTV, което започва излъчване на 15 октомври 2012 г. Водещ на предаването е Цветанка Ризова. До средата на март 2014 година водещ в предаването е и известният български журналист Димитър Цонев.

Излъчва се на живо от основния комплекс на bTV в НДК всеки делник от 17:20 часа. В предаването се дискутира най-важната спорна тема за деня, като в него ключова роля имат гостите, които коментират актуалните събития и новите факти около тях, като водещите търсят конфликтни гледни точки по всяка от темите.

На 4 март 2025 г. по bTV стартира нов сегмент на предаването "Лице в лице след Новините“ с Цветанка Ризова, който се излъчва всеки делничен ден от 19:50 ч. Последното му издание е на 19 декември, а от 5 януари 2026 г. сегментът е заменен от "Интервюто на деня“ със Златимир Йочев.