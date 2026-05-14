На 14 май българската православна църква почита паметта на свети Райко Шуменски – 18-годишен златар, загинал мъченически за вярата си в началото на XIX век. Младият християнин остава в историята със своята непоколебимост, след като отказва да приеме исляма въпреки жестоките изтезания.

Райко е бил известен в родния си град Шумен като добродетелен младеж с добро име, чийто живот се променя трагично след фалшиво обвинение.

Клеветата и изборът на мъченика

Повод за трагедията става посещение на Райко в мюсюлмански дом за изпълнение на занаятчийска поръчка. Там дъщерята на домакина се опитала да го съблазни, но след неговия отказ го наклеветила в опит за изнасилване. За да бъде избегнат скандалът, бащата предложил на златаря да приеме исляма, но Райко решително отхвърлил предложението.

Твърдост пред лицето на смъртта

Последвали нечовешки изтезания, целящи да сломят волята на младежа под заплаха от смъртно наказание. Райко обаче понесъл мъченията с думите: "Християнин съм, християнин ще умра!“, след което бил обезглавен в Шумен на 14 май 1802 г.. Житието му е описано скоро след това от йеромонах Никифор от остров Хиос въз основа на разкази от очевидци.

Имен ден на "железните“ мъже

На този ден празнуват всички, носещи името Сидер. Името е с гръцки произход и етимологията му е свързана с думата "желязо“, което символизира сила, здраве и непоколебим характер – качества, присъщи на днешния светец.