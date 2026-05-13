Любителите на астрономията ще могат да наблюдават рядко подреждане на небесни тела в часа преди изгрева на 14 май, когато Луната, Сатурн и Марс ще образуват специфичен космически триъгълник на източния хоризонт. Докато триото ще бъде видимо за невъоръженото око, леденият гигант Нептун ще остане незабележим без специална техника.

Феноменът ще се разиграе на фона на първите слънчеви лъчи, като Луната ще бъде във фаза на намаляващ сърп с едва 8% осветеност.

Позиции на небесните тела

Сатурн ще се откроява като ярко, подобно на звезда тяло, разположено долу вдясно от лунния сърп. Още по-ниско и вляво от двойката ще се забелязва червеникавото сияние на Марс. Макар и част от тази конфигурация, Нептун ще се намира на около 10 градуса вдясно от Луната, но яркостта му е твърде слаба за директно наблюдение без помощни средства. Целият космически ансамбъл ще бъде позициониран на по-малко от 20 градуса над хоризонта в момента на изгрева.

Мерки за безопасност при наблюдение

Въпреки че конфигурацията е атрактивна, експертите отправят сериозно предупреждение към наблюдателите да не използват телескопи или бинокли. Поради опасната близост на планетите до изгряващото Слънце, насочването на оптичен инструмент към него може да причини мигновено и необратимо увреждане на зрението.

Динамика на небесната сцена

След това събитие Луната постепенно ще изчезне от предутринното небе, насочвайки се към фаза новолуние на 16 май. В същото време Марс и Сатурн ще започнат бавно да се отдалечават един от друг, продължавайки своя път през съзвездието Риби, съобщава Space.com.