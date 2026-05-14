На 13 май Instagram официално пусна инструмента Instants – функция, която обещава да сложи край на тежките филтри и внимателно планираните постове. Според вицепрезидента Теса Лайънс-Лейнг, целта е потребителите да споделят сурови, неподправени моменти със своите най-близки приятели.

Какво прави Instants различна от Stories?

Докато историите (Stories) са достъпни 24 часа и позволяват многократно гледане, Instants залага на абсолютната еднократност:

Едно гледане: Снимката изчезва завинаги веднага след като бъде отворена от получателя.

Без обработка: Тук няма филтри, стикери или текст. Само чистият момент.

Пълен контрол: Потребителят избира точно кой да види снимката – само "Близки приятели“ или конкретна група.

Видео лимит: Видеата също са ограничени до едно гледане в рамките на денонощие.

Техническият механизъм

Функцията е интегрирана директно в Direct Messenger чрез малка икона със снимка. Любопитното е, че Meta е пуснала и отделно приложение Instants, което служи за анализ на потребителското поведение, но основното взаимодействие остава в главната платформа.