Котката е чудесен избор за домашен любимец за всеки, който би оценил нейната привързаност и игривост. За да сте сигурни, че тя получава най-добрата храна, трябва да обърнете внимание на менюто ѝ още от най-ранна възраст. Всяко животно е различно, затова трябва старателно да регулирате диетата му.

Това важи с още по-голяма сила при наличието на проблеми със стомаха. Котките с такива неразположения често страдат от диария, повръщане и слаб апетит. Симптомите се забелязват лесно и могат да ви насочат към източника на проблема – стомашна чувствителност.

Най-добрият начин за оптимизиране на храната на вашата котка е консултацията с ветеринарен лекар. Така ще разберете от какво се нуждае вашият домашен любимец за здравословен старт в млада възраст и за оптимизиране на диетата му с цел намаляване на рисковете от развитие на чувствителност.

Разбиране на уникалните нужди на вашата котка

Всяка котка е различна и се нуждае от специфични хранителни вещества. Не е препоръчително да следвате универсален подход, ако забележите проблеми с козината, нетолерантност към някой вид храна или пък ако бъде установена стомашна чувствителност. В такива случаи следва да се избират специфични продукти, целящи да предоставят на животното необходимите микро- и макронутриенти за справяне с проблемите. Специалната гама храни FELINE CARE NUTRITION™ на Royal Canin съдържа експертно разработени хранителни формули, които лесно могат да се справят с неразположенията и уникалните потребности на вашата котка. Всеки продукт от серията набавя оптимално количество полезни вещества.

Стомашна чувствителност у котките

Съществуват различни причини за проявата на това състояние у котките. Те могат да развият алергия към определени видове храна или нетолерантност към някоя съставка. Освен това понякога страдат от различни здравословни проблеми, които допринасят за стомашна чувствителност. Симптомите обикновено включват диария, повръщане и развитие на обриви по кожата. Когато котките имат непоносимост към определена съставка, стомахът им не

може да я преработи оптимално. Това води да различни стомашно-чревни проблеми и е директно свързано с вида на храната, която давате на домашния си любимец.

Избор на храна за котки с чувствителен стомах

Изборът на храна за котки с чувствителност и други стомашно-чревни проблеми е от голямо значение за тяхното здраве. Консултацията с ветеринарен лекар е задължителна. Диетата не е в състояние да замести компетентните съвети на експерт, който може да направи необходимите прегледи и да установи най-подходящия подход за индивидуалните нужди на животното.

Специалната формула на Royal Canin за котки с чувствителен стомах е чудесна опция за вашия домашен любимец. Гамата FELINE CARE NUTRITION™ съчетава грижливо избрани съставки, съобразени изцяло с нуждите на по-чувствителните животни. Тя намалява дискомфорта и осигурява точните вещества, от които вашата котка се нуждае за цялостно здраве и добро развитие.

Съвети за хранене на котки с чувствителен стомах

След като знаете каква диета е подходяща за котките, трябва да следвате и някои съвети за хранене, които допълнително ще помогнат на вашия домашен любимец:

· давайте по-малки порции на по-кратък период – вместо да слагате една голяма порция на котката си, разделете я на по-малки части, които да давате през по-кратък период;

· създайте график – за предпочитане е да се придържате към разписание за хранене, което помага на котката да регулира нуждите си;

· осигурете добра хидратация – тя е от огромна важност за доброто храносмилане на котките. Освен вода, добавете и мокра храна в менюто;

· бъдете внимателни с новата храна – ако искате да промените нещо в диетата на животното, най-добре това да става бавно и постепенно.

Може да смесите новия продукт със сегашната храна и да следите как това се отразява на котката ви;

· проверявайте реакцията на четириногото към нова храна – важно е да наблюдавате домашния си любимец и неговото състояние след хранене. Ако забележите проблеми при изхождане, с апетита или с общото му отношение към храната, най-добре е да се консултирате със специалист.

Основни грешки при хранене на котки с чувствителност

Ето кои са основните грешки, които трябва да избягвате при хранене на котка с чувствителен стомах:

· внезапни промени в храната – ако котката ви има стомашно-чревни проблеми, всяка промяна в диетата ѝ трябва да става постепенно и внимателно, а не изведнъж;

· прекомерно хранене – голямото количество храна може да претовари храносмилателната система и да доведе до проблеми;

· даване на човешка храна – много храни за хора не са подходящи за котки, а някои са дори опасни за домашния ви любимец;

· липса на експертно мнение – ако котката ви има стомашно-чревни проблеми, трябва да се консултирате със специалист за изготвяне на подходяща за нея диета.

Важно е да внимавате с храната за вашата котка, когато е налице чуствителен стомах и други стомашно-чревни проблеми. Изборът на специализирани продукти като серията FELINE CARE NUTRITION™ на Royal Canin ще позволи на котката ви да се възстанови и да получи от храната всички важни вещества, необходими за нейното крепко здраве.