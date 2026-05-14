Българската представителка Дара е в пълна готовност за участието си на втория полуфинал на Евровизия, който ще бъде открит от нейната песен "Бангаранга“. Изпълнителката, която от есента ще поеме и ролята на треньор в "Гласът на България“, премина през интензивни репетиции, за да представи страната ни пред милионната аудитория на престижния конкурс.

Певицата сподели, че подготовката тече с пълна сила, и благодари на хилядите почитатели за изпратената енергия и любов преди решителното излизане на сцената.

Междувременно отговори и на критиките. Дара се сблъска с нова вълна от негативни коментари само часове преди участието си на сцената на "Евровизия" във Виена. Вместо единствено подкрепа в толкова важен момент, певицата получава и обидни съобщения от сънародници, които не одобряват избора ѝ за представител на България.

Дара публикува в социалните мрежи пореден критичен есемес, изпратен от жена, която я определя като "срам“ и "позор“ за страната. В съобщението се твърди още, че България разполага с "в пъти по-добри и по-талантливи артисти“ от нея, както и че песента ѝ не е подходяща за конкурса.

Въпреки острия тон на посланието, певицата запази спокойствие и отговори възпитано.

Йотова призна, че е разочарована от злобата и жлъчните реакции, които среща в собствената си страна. В същото време тя подчерта, че получава много силна подкрепа от чуждестранната публика и от хората, с които се среща покрай участието си.

Това са хора от целия свят, които ми дават любов, които разпространяват любов и това е чудесно. За жалост на хейтърите, в момента усещам, че имам криле. Имам огромна енергия, която ще предам на света и да знаете – Бангаранга лекува! Бангаранга до край, заяви Дара.

С думите си певицата показа, че не възнамерява да се остави на негативните коментари да помрачат важния момент в кариерата ѝ.

Ден по-рано Дара получи и публична подкрепа от Лили Иванова. Примата на българската музика се обърна към нея с топли думи, като я поздрави за таланта и харизмата ѝ.

"Успех, мило момиче!“, пожела Лили Иванова на младата певица.