Втората половина на май 2026 г. носи мощна позитивна енергия за представителите на зодиите Стрелец, Овен, Лъв и Близнаци, които ще успеят да се издигнат над ежедневните предизвикателства. Въпреки че събитията в живота не спират, тези четири знака ще намерят своята опора и ще се възползват максимално от благоприятната астрологична обстановка.

Ключът към успеха през този период се крие в автентичността и умението да се канализира стресът в творческа посока

Замай няма да бъде напълно лишен от напрежение, но късметът ще ги съпътства, ако насочат интензивността си към забавни и развлекателни дейности. Нови ситуации ще погълнат вниманието им до такава степен, че трудните моменти вероятно ще преминат незабелязано, отваряйки път за повече любов и изобилие.

Овните най-накрая оставят зад гърба си тежкия април и изпълнения със съмнения период. През остатъка от май те ще разполагат с необходимата енергия да продължат напред, виждайки първите реални признаци, че работата им започва да дава резултати. Важно е да се движат в съответствие с личните си желания, а не според чуждото мнение.

За Лъвовете социалните контакти се превръщат в основен източник на късмет още преди Юпитер да влезе в техния знак в края на юни. Приятелствата ще бъдат техният отдушник от стреса, а обграждането с позитивни хора ще им осигури нужното време за духовни практики и личен престой.

Близнаците преминават през период на себепознание и приемане на собствената уникалност. Животът по лични правила ще бъде възнаграден от Вселената, като им позволи да впечатляват околните със своя чар и майсторство. Превръщайки се в най-автентичната си версия, те ще се впуснат в естествения си поток на развитие.