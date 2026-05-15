Години преди да се превърнат в едни от най-разпознаваемите и ексцентрични лица на българската арт сцена, Антоанета Добрева - Нети и Иво Димчев споделят общо тийнейджърско минало, белязано от артистичен бунт и забавни инциденти. Малко известен факт е, че именно Димчев е кавалерът на Нети на нейния абитуриентски бал.

Каква снимка намерих! Нека да поясня: това е моя абитуриенски бал, до мен е моя кавалер и най-добър приятел от театралната паралелка Иво Димчев. Интересен детайл е, че на единия си крак той носи бял чорап, а другия е с гипс скрит с черен чорап. На снимката аз придържам полата си за да прикрия ( неуспешно ) гипсирания му крак. Въпреки счупения крак той дойде с мен на бала!, сподели Антоанета Добрева с последователите си

Куцукащият кавалер

Появата им на празничната вечер остава незабравима за съучениците им. Бъдещият провокативен музикант придружава красивата абитуриентка, въпреки че по това време е със счупен крак. Инцидентът не спира Димчев да застане до близката си приятелка, която за повода блести в рокля по собствен дизайн.

"Грозното пате"

Зад нежната визия на Нети, която днес вдъхновява хиляди момичета, се крие историята на "грозното пате", което от най-ранна детска възраст се е борило с жестоките етикети на връстниците си. Като малка тя често е била обект на подигравки – наричали я "момче", присмивали се на прекалено слабата й фигура и на големите й зъби. Тези детски рани оставят дълбок отпечатък и Нети дълго време не успява да види красотата в огледалото.

Приятелството между двамата датира от младежките години, когато двамата си помагат в редица критични ситуации. Най-емблематичната от тях е спасяването на Иво Димчев от задължителната по това време казарма. За да се появи пред военната комисия в шокиращ и нетипичен за армията вид, Нети му заема своя лична сребриста блуза. Планът сработва и Димчев бързо е освободен от военна служба.

Музикално възраждане през 2026 г.

Десетилетия по-късно, приятелството им прераства в официално творческо сътрудничество. През настоящата 2026 г. Нети и Иво Димчев изненадват публиката с общ музикален дует, пише изданието "Супер магазин". Проектът е придружен от екстравагантни фотосесии и съвместни телевизионни изяви, които доказват, че химията между двамата артисти е по-силна от всякога.