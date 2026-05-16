Популярната актриса и риалити звезда Невена Бозукова-Неве направи откровена и емоционална изповед в предаването "Животът по действителен случай“ по bTV, споделяйки за най-тежките и драматични периоди в своя житейски път. Пред водещата Александра Сърчаджиева комедиантката разкри детайли за ранното майчинство, загубата на своя баща, участието си в телевизионен формат и причините за края на 18-годишния си брак.

Известната комедиантка говори открито за изпитанията пред майчинството и професията, за болката от загубата на родител и за трудния избор да избере личното щастие пред семейния компромис, информира Plovdiv24.bg.

Предизвикателствата на ранното майчинство

Първият труден момент за бъдещата звезда настъпва, когато забърсва емоциите на голямата любов и ражда първата си дъщеря Магдалина едва на 18 години, докато е студентка в първи курс в НАТФИЗ. Поради натовареното си следване актрисата е принудена да повери отглеждането на момиченцето на своите родители във Варна. Неве сподели, че не изпитва вина за това решение, тъй като детето е проходило и проговорило пред нея, но изпитва тъга за пропуснатите моменти. През този период тя използва редовно нощните влакове до морската столица, за да вижда дъщеря си, като получава огромна подкрепа от своята майка Надя.

Кошмарният ден и загубата на бащата

Вторият голям удар за актрисата е кончината на нейния баща, като тя описва въпросния ден с пределна точност. След като научава трагичната вест от близка приятелка, Неве тръгва с неговите племенници към Луковит, където е прекарала детството си, а след това заминава с кола за Варна за самото погребение. Актрисата призна, че се е обърнала и си е тръгнала в момента на полагането в гроба, тъй като звукът от падащата пръст я разтърсва дълбоко. Веднага след това тя се прибира в София, за да изиграе планирано за същата вечер представление, което не е можело да бъде отменено. Преди всяка поява на сцената днес тя спазва личен ритуал, като споменава името на баща си.

Психологическото пречупване в телевизионен ефир

Третият драматичен епизод в живота на Бозукова е свързан с участието ѝ в шоуто "Traitors: Игра на предатели“, където приема ролята на предател не по свое желание. Актрисата дефинира този момент като изключително тежък от психологическа гледна точка, тъй като е трябвало да се изправи срещу свои реални приятели в проекта. Поради вродената си лоялност Неве не успява да влезе изцяло в поверената ѝ роля, което води до сериозно вътрешно напрежение и пречупване, което по думите ѝ дори психолозите на формата не са успели да разгадаят напълно.

Истината за развода с Красимир Ванков

Неве разкри и причините за развода с втория си съпруг – телевизионния продуцент Красимир Ванков. Двамата се запознават на сцената на Народния театър по време на спектакъла "На дъното“, където Ванков свири на кларинет в оркестъра. След 18 години съвместен живот двамата започват да се отдалечават на човешко, естетическо и морално-етично ниво. Две години преди официалната раздяла актрисата усеща, че губи същността си, и решава да сложи край на брака, за да спести на децата живота в компромис. Тя допълни, че след развода срещите им са били редки поради усложнения в комуникацията от страна на бившия ѝ съпруг, но към днешна дата двама вече нормално говорят.

Реакцията на децата и спасението в изкуството

Раздялата се отразява най-тежко на голямата ѝ дъщеря Магдалина, тъй като Красимир Ванков я е отгледал и е бил неин баща. Синът им Никола също преминава през труден период на адаптация, но благодарение на чувството си за хумор бързо приема ситуацията. В настоящия момент Невена Бозукова се е посветила на рисуването – талант, който развива още в Художествената гимназия, преди да избере театъра. Тя използва живописта като терапевтично средство за изразяване на тъга и силни емоции, а най-голямата ѝ мечта е свързана с къща на морето с бели пердета, където да създава своето изкуство.