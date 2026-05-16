Големият и дългоочакван финал на иновативното брокерско риалити "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ предстои да се излъчи тази вечер. В оспорваното състезание сили премериха две семейства, подпомагани от професионални брокери, а залогът е исторически за родното телевизионно пространство. Победителите ще си тръгнат с рекордната сума от над 100 хиляди евро – награда, каквато до момента не е връчвана в подобен формат в България.
Продуцентът на шоуто Иван Христов сподели горещи детайли за финалния епизод пред Марина Цекова в предаването "Събуди се“, като подчерта огромния успех на проекта, разработен съвместно с Мартин Сребров и "Междинна станция“, информира Plovdiv24.bg.
Финалът тази вечер: Огромно студио и грандиозно шоу
Иван Христов разкри, че финалният епизод ще бъде коренно различен от всичко, излъчено до момента. Продукцията залага на мащаб на световно ниво:
Спектакълът ще се разиграе в огромно телевизионно студио. Над 200 души ще подкрепят финалистите на живо. Форматът показва реалните предизвикателства пред отборите, без да захаросва или излишно да утежнява ситуациите.
Въпреки огромното напрежение и залога на финала, двете семейства са успели да запазят перфектни отношения и остават истински приятели в реалния живот.
Легендарният "Сблъсък“ се завръща по напълно нов начин
Продуцентът изненада феновете на качествената сатира и забавление с новината, че култовото предаване "Сблъсък“ се завръща. Този път обаче форматът няма да бъде позициониран в телевизионния ефир, а ще се провежда изцяло на живо пред публика. Повече информация за локациите и датите на грандиозните събития феновете могат да открият в официалните социални мрежи на проекта.
Голямото завръщане на кариерния форум Bulgaria Wants You
В края на месеца предстои и друго мащабно събитие, организирано от продуцентския екип. На 30 май в Интер Експо Център в София се завръща платформата Bulgaria Wants You. Посещението за форума е напълно безплатно за всички желаещи, но е необходима предварителна регистрация.
Организаторите очакват да бъде подобрен миналогодишният рекорд от 4500 посетители. В събитието ще вземат участие над 100 водещи компании, които ще предложат реални възможности за кариерно развитие и достоен живот в България. На три отделни сцени ще се качат успешни лектори от страната и чужбина, които ще споделят своите лични истории и формули за успех.
