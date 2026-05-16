Големият и дългоочакван финал на иновативното брокерско риалити "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“ предстои да се излъчи тази вечер. В оспорваното състезание сили премериха две семейства, подпомагани от професионални брокери, а залогът е исторически за родното телевизионно пространство. Победителите ще си тръгнат с рекордната сума от над 100 хиляди евро – награда, каквато до момента не е връчвана в подобен формат в България.

Продуцентът на шоуто Иван Христов сподели горещи детайли за финалния епизод пред Марина Цекова в предаването "Събуди се“, като подчерта огромния успех на проекта, разработен съвместно с Мартин Сребров и "Междинна станция“, информира Plovdiv24.bg.

Финалът тази вечер: Огромно студио и грандиозно шоу

Иван Христов разкри, че финалният епизод ще бъде коренно различен от всичко, излъчено до момента. Продукцията залага на мащаб на световно ниво:

Спектакълът ще се разиграе в огромно телевизионно студио. Над 200 души ще подкрепят финалистите на живо. Форматът показва реалните предизвикателства пред отборите, без да захаросва или излишно да утежнява ситуациите.

От това предаване хората могат да научат изключително много полезни неща. Най-вече как с ограничен бюджет и правилни решения можеш да сътвориш нещо наистина страхотно коментира Иван Христов

Въпреки огромното напрежение и залога на финала, двете семейства са успели да запазят перфектни отношения и остават истински приятели в реалния живот.

Легендарният "Сблъсък“ се завръща по напълно нов начин

Продуцентът изненада феновете на качествената сатира и забавление с новината, че култовото предаване "Сблъсък“ се завръща. Този път обаче форматът няма да бъде позициониран в телевизионния ефир, а ще се провежда изцяло на живо пред публика. Повече информация за локациите и датите на грандиозните събития феновете могат да открият в официалните социални мрежи на проекта.

Голямото завръщане на кариерния форум Bulgaria Wants You

В края на месеца предстои и друго мащабно събитие, организирано от продуцентския екип. На 30 май в Интер Експо Център в София се завръща платформата Bulgaria Wants You. Посещението за форума е напълно безплатно за всички желаещи, но е необходима предварителна регистрация.

Организаторите очакват да бъде подобрен миналогодишният рекорд от 4500 посетители. В събитието ще вземат участие над 100 водещи компании, които ще предложат реални възможности за кариерно развитие и достоен живот в България. На три отделни сцени ще се качат успешни лектори от страната и чужбина, които ще споделят своите лични истории и формули за успех.