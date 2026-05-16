Учени откриха галактика, датираща отпреди 13 милиарда години, която е съществувала едва 800 милиона години след Големия взрив. Новооткритият космически обект съдържа потенциални доказателства за първите звезди във Вселената и представлява една от най-химически примитивните галактики, наблюдавани досега. Това става ясно от публикации в специализираното издание Nature и научния сайт phys.org.

Технологичен пробив в астрономията

Наблюдението на първите звезди и галактики е изключително трудно заради огромното разстояние и слабата им светимост, но благодарение на космическия телескоп "Джеймс Уеб“ тези обекти вече са достъпни за детайлно изследване. Орбиталната обсерватория на стойност 10 милиарда долара, изстреляна през 2021 г., има уникалната способност да надниква назад във времето до епохата на техния наченък. В научната публикация екип, ръководен от японския астроном Кимихико Накаджима от Университета в Каназава, описва откриването на тази специфична бледа галактика, наречена LAP1-B.

Древен предшественик под космическа лупа

Изследователите описват LAP1-B като "жив фосил“ в неговия ранен стадий и предшественик на изключително бледите галактики джуджета, които се откриват днес в нашата част на Вселената. Тъй като обектът е изключително малък, засичането му при нормални условия е било невъзможно, но учените са го забелязали благодарение на феномена "гравитационна леща“, при който по-близък масивен куп от галактики е задействал като гигантско увеличително стъкло и е засилил светлината от LAP1-B цели 100 пъти. Анализът чрез спектрално разлагане на емисионните линии показва, че по-голямата част от светлината идва от мъглявини, а не от звезди, което разкрива специфичния химичен състав на газа.

Липса на тежки елементи и следи от първите експлозии

Проучването показва, че галактиката почти не съдържа тежки елементи, а съдържанието на кислород в нея е около 240 пъти по-ниско от това в Слънцето, което я прави една от най-примитивните звездообразуващи системи. Емисионните линии показват интензивно йонизиращо лъчение и повишено съотношение между въглерод и кислород, което напълно съвпада с предсказаната химическа сигнатура на първите звездни експлозии от поколението Population III – първите звезди, появили се след Големия взрив. За разлика от тях, звездите от Population I, които виждаме днес, са се формирали по-късно и имат повече тежки елементи. Измерването на движението и скоростта на газа показва също, че LAP1-B е свързана с масивен облак от тъмна материя.

Моментен кадър на космическа трансформация

Обобщавайки резултатите, изследователският екип вярва, че е уловил рядък моментен кадър от ранния етап на формиране на галактиката, когато първите поколения звезди тепърва са започвали да трансформират Вселената. Според заключението на учените, констатациите предлагат безценен поглед към най-ранните етапи от космическата еволюция.