Трогателната история на 34-годишната Севда и нейната малка осиновена дъщеричка Нанси бе в центъра на последния епизод на обичаното предаване "Бригада Нов дом“, видя Plovdiv24.bg. След поредица от тежки житейски изпитания, включително години неуспешни инвитро процедури, раздяла с партньора и оставане на улицата "с две чанти и кредит“, Севда най-накрая намери щастието и пристана, от който имаше нужда.
Заедно с новия си партньор Ивелин, тя успява да направи огромна крачка – купува собствен дом в столичния квартал "Люлин“. Жилището обаче е в състояние, напълно непригодно за живот. Точно тук се намесват Мария Силвестър и момчетата от бригадата.
Иновации с чадър и голямото завръщане на г-н Евтимов
По време на тежките ремонтни дейности в люлинския апартамент не липсваха и забавни моменти. Водещата Мария Силвестър демонстрира уникален метод за боядисване на таван – въоръжена с чадър, за да предпази косата си от капките латекс. Бригадирът Калин и момчетата веднага подобриха "изделието“ и през смях обещаха да го патентоват и продадат на "някой голям китаец“.
Истинският емоционален момент на епизода обаче настъпи, когато на обекта неочаквано се появи любимецът на зрителите от предишните сезони – Евтим Евтимов, бащата на Калин. Мария Силвестър буквално извика от радост и го засипа с прегръдки. Г-н Евтимов изглеждаше в страхотно здраве и вече е без патерици след претърпения преди време тежък инцидент. Въпреки че майсторите го попитаха защо е цивилен, той строго ги скастри, че вече е официално пенсионер и идва само на инспекция. На тръгване обеща да ги наглежда и занапред, а синът му Калин призна, че с гордост ще носи наследената титла "господин Евтимов“.
Пълна трансформация за 5 дни и фотоволтаик на терасата
Когато 5-дневният ремонт приключи и семейството прекрачи прага, емоциите взеха връх. Севда, Ивелин и малката Нанси останаха в пълен шок от мащабната промяна. Най-голямо възхищение предизвика изцяло обновената баня – Ивелин буквално гали плочките от умиление, а малката слънчева Нанси веднага поиска да я тества по предназначение.
Огромна и изключително полезна изненада се оказа и инсталираният на терасата фотоволтаик, който сериозно ще намали бъдещите сметки за ток на младото семейство.
Как да помогнем?
Ако историята на Севда и малката Нанси е докоснала и вашето сърце и желаете да подкрепите семейството в новото им начало, можете да го направите чрез директно дарение по следната банкова сметка:
IBAN: BG93STSA93000020725182
Банка: Банка ДСК
Титуляр: Севда Цветанова
