Трогателната история на 34-годишната Севда и нейната малка осиновена дъщеричка Нанси бе в центъра на последния епизод на обичаното предаване "Бригада Нов дом“, видя Plovdiv24.bg. След поредица от тежки житейски изпитания, включително години неуспешни инвитро процедури, раздяла с партньора и оставане на улицата "с две чанти и кредит“, Севда най-накрая намери щастието и пристана, от който имаше нужда.

Заедно с новия си партньор Ивелин, тя успява да направи огромна крачка – купува собствен дом в столичния квартал "Люлин“. Жилището обаче е в състояние, напълно непригодно за живот. Точно тук се намесват Мария Силвестър и момчетата от бригадата.

Иновации с чадър и голямото завръщане на г-н Евтимов

По време на тежките ремонтни дейности в люлинския апартамент не липсваха и забавни моменти. Водещата Мария Силвестър демонстрира уникален метод за боядисване на таван – въоръжена с чадър, за да предпази косата си от капките латекс. Бригадирът Калин и момчетата веднага подобриха "изделието“ и през смях обещаха да го патентоват и продадат на "някой голям китаец“.

Севда на Нанси на процедури

Истинският емоционален момент на епизода обаче настъпи, когато на обекта неочаквано се появи любимецът на зрителите от предишните сезони – Евтим Евтимов, бащата на Калин. Мария Силвестър буквално извика от радост и го засипа с прегръдки. Г-н Евтимов изглеждаше в страхотно здраве и вече е без патерици след претърпения преди време тежък инцидент. Въпреки че майсторите го попитаха защо е цивилен, той строго ги скастри, че вече е официално пенсионер и идва само на инспекция. На тръгване обеща да ги наглежда и занапред, а синът му Калин призна, че с гордост ще носи наследената титла "господин Евтимов“.

Пълна трансформация за 5 дни и фотоволтаик на терасата

Когато 5-дневният ремонт приключи и семейството прекрачи прага, емоциите взеха връх. Севда, Ивелин и малката Нанси останаха в пълен шок от мащабната промяна. Най-голямо възхищение предизвика изцяло обновената баня – Ивелин буквално гали плочките от умиление, а малката слънчева Нанси веднага поиска да я тества по предназначение.

Огромна и изключително полезна изненада се оказа и инсталираният на терасата фотоволтаик, който сериозно ще намали бъдещите сметки за ток на младото семейство.

Севда и Нанси преди ремонта

Всеки път, когато отворя вратата на дома си, ще изпитвам огромна благодарност към "Бригада Нов дом" сподели през сълзи развълнуваната Севда.

Как да помогнем?

Ако историята на Севда и малката Нанси е докоснала и вашето сърце и желаете да подкрепите семейството в новото им начало, можете да го направите чрез директно дарение по следната банкова сметка:

IBAN: BG93STSA93000020725182

Малката Нанси

Банка: Банка ДСК

Титуляр: Севда Цветанова