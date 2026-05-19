Министърът на културата Евтим Милошев обяви в предаването "Здравей, България", че Министерският съвет още тази седмица ще реши каква точно да бъде формата на координация за организацията на домакинството на "Евровизия" 2027 у нас. Подготовката за мащабния музикален конкурс в България вече се обсъжда съвместно с премиера, като предстои създаването на щаб или друг тип междуведомствена структура за управление на процеса.

Мащаб на подготовката и координация между институциите

Според министъра на културата най-голямото предизвикателство в този сложен процес няма да бъде наличната инфраструктура, а прецизната координация и комуникация между различните държавни институции.

Четири български града в битка за домакинството

Интерес към домакинството на престижния конкурс вече са заявили четири големи български центъра – София, Пловдив, Варна и Бургас. Към момента столицата остава най-вероятният избор заради развитата си транспортна свързаност, логистични възможности и обща градска инфраструктура.

Изисквания към залите и опитът на България

Едно от водещите изисквания към потенциалното място за провеждане на събитието е наличието на подходяща зала с минимален капацитет от 10 хиляди души. Страната ни вече притежава успешен опит.

През 2015 година, когато организирахме детската "Евровизия", тя беше в "Арена Армеец“. Тази зала е подходящо място, но нека да не забравяме, че тя е съоръжение, строено за спортни цели. Подходящо място е и Античният театър в Пловдив припомни Милошев

Икономически ползи и културно значение

Провеждането на "Евровизия" у нас предоставя безпрецедентна възможност за популяризиране на съвременната българска култура и дава мощен тласък за младите български изпълнители зад граница.