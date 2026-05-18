Министър-председателят Румен Радев заяви, че предстоящата му среща днес в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц е важна стъпка за задълбочаване на отношенията между България и Германия. Визитата се провежда по покана на канцлера и цели да затвърди ползотворното сътрудничество между двете държави.

Международно признание и финансов курс

Посещението в германската столица съвпада с ключово решение на международните кредитни агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България, информира Plovdiv24.bg. Според премиера това е признание за работата на новото правителство и знак за възстановяване на политическата стабилност в страната след "години на безпътица“. По думите му тази прогноза е и положителна оценка за намеренията за консервативен и отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България в условията на глобална нестабилност.

Наследството на предходното управление

Финансовото състояние, оставено от предишното управление, обаче остава обременено от редица проблеми. Държавата е наследила множество неразплатени сметки и авансово изплатени средства по проекти, по които дейност все още не е извършена. По този повод министър-председателят коментира, че това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.

Стоп на увеличенията на заплатите във властта

Във времена на ограничения правителството предприема строги мерки спрямо възнагражденията в държавния апарат. От "Прогресивна България“ декларират, че остават верни на своите заявени принципи и считате, че политическата класа трябва първа да даде пример за това. Затова кабинетът премахва всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности и ще ревизира заплащанията в държавните дружества и бордове.

Подготовка за домакинството на Евровизия

Политическите и икономически теми не засенчиха културните успехи на страната ни на международната сцена. Премиерът поздрави българския екип за успеха на страната на Евровизия, като специално отличи професионализма и работата на Българска национална телевизия.

Още тази седмица екипът на БНТ и ресорните министри ще бъдат поканени в Министерския съвет, за да бъде обсъдена подготовката на България за следващото издание на конкурса. Според Радев това е огромен шанс за България в много направления и страната ни трябва да се подготви така, че да се представи достойно.