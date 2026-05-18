От 8:30 до 16 часа днес се въвежда временна организация на движението между 102-и и 106-и км на автомагистрала "Тракия" в област Пазарджик.

Между разклоненията за Цалапица и Стамболийски ще се извършва косене на крайпътната растителност.

В платното в посока София поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната лента.

Дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават за стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, внимателно шофиране и спазването на дистанция.