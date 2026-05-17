Председателят на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година, обусловени от очаквана добра реколта в страната.

По думите на производителите, за разлика от миналата година, когато измръзванията са унищожили голяма част от продукцията и са довели до рекордно високи цени, тази година условията са значително по-благоприятни. Изключение прави районът на Кюстендил, но в по-голямата част от черешовите масиви се очаква обилно производство.

"Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година – поне два пъти“, заяви той, като подчерта, че силното местно производство действа като естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни цени за потребителите.

Очакваното по-голямо количество продукция се очаква да засили конкуренцията между производителите, което допълнително ще повлияе върху ценовите нива. Според сектора тази година ще има по-осезаемо присъствие на българска продукция на пазара.

Въпреки положителните прогнози, Цеков предупреди, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. Навлизането в активния сезон на градушките крие риск от потенциални щети, които могат да повлияят на крайната реколта.

Той допълни, че делът на българските плодове и зеленчуци остава нисък – около 10% годишно, въпреки очакваното увеличение на предлагането.

Цветан Цеков коментира и необходимостта от по-строг контрол върху търговските практики. По негови думи производителите често получават под една трета от крайната цена, която плащат потребителите, което според него изисква законодателни промени и по-ефективна защита на сектора.