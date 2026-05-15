От 18 май 2026 г. националният оператор "Български пощи“ официално възстановява приемането на изходящи пратки за четири държави в Близкия изток – Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман. Решението идва след двумесечно прекъсване на услугите към региона поради сложната обстановка в международното въздушно пространство.

Промяната бележи частично нормализиране на логистиката в посока арабския свят.

Причини за наложените ограничения

Припомняме, че в началото на март националният пощенски доставчик преустанови приемането на всички видове пратки за общо единадесет държави от региона. Тази драстична стъпка бе наложена заради масово отменени полети на авиокомпаниите и затваряне на въздушни коридори. Кризата настъпи вследствие на съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран, което направи международния транспорт в региона рисков.

Обхват на възстановените услуги

Въпреки че от 18 май доставките до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман се подновяват, списъкът с дестинациите, които бяха блокирани през март, включваше още Израел, Ливан, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Към момента националният оператор потвърждава нормализирането на работата само за първите четири споменати държави.