Управляващите дадоха заявка за спешно решаване на проблема с високите цени, припомням, че започнахме седмицата с извънредно свикване на временната бюджетна комисия. Сега в края на седмицата се оказа, че всъщност нищо спешно няма и мерките ще се отложат поне още три седмици с удължаване на срока за даване на предложения. Това каза пред журналистите в изявление, дадено в Народното събрание народният представител от “Възраждане" - Димо Дренчев.

Той добави още, че в двата законопроекта на управляващата с пълно мнозинство партия е предвидено да влязат в сила най-рано след три месеца, защото е необходимо изработването на наредби по прилагането им. За законопроекта за Комисия за защита на потребителите срокът за изработване на наредба е три месеца, а за законопроекта за Комисия за защита на конкуренцията е шест месеца.

Тъй като цените отнемат доходите на хората сега, ние от “Възраждане" в максимално кратки срокове, още следващата седмица, ще внесем два законопроекта. Единият ще бъде за премахване на ДДС върху хранителните стоки от малката потребителска кошница на НСИ. А вторият ще бъде за промяна в една наредба - Н26 на Министерството на земеделието и храните, която ограничава производителите на хранителни стоки да търгуват директно с крайните потребители продукти от животински произход, т.е. яйца, месо, риба и всичко това, което те произвеждат. Считаме, че с първия законопроект действително има шанс да свалим цените максимално бързо и те наистина да паднат регулаторно. С второто ни предложение ще скъсим веригата производител-клиент. Това, което по време на дебатите тази седмица се чу е, че има до 15 посредници между производителя и крайния клиент. С промяната в тази наредба ще скъсим пътя производител - краен клиент, добави Димо Дренчев.

На въпрос от страна на журналисти кой ще осъществява контрола върху тези продукти, народният представител от “Възраждане" отговори: