Президентът на "Славия“ Венцеслав Стефанов гостува в предаването "Дневен ред“ с водещи Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, където коментира както политически фигури, така и процесите в българския спорт и обществото.

В разговора Стефанов се спря и на бившия премиер Бойко Борисов, като заяви, че не вижда основания за притеснение от негово име и че няма заплахи към него

Стефанов направи и препратка към периода на социализма и фигурата на Тодор Живков, с когото, по думите му, Борисов е имал контакти:

Много често сме се виждали при един човек, когото той охраняваше и на когото рано или късно България ще му вдигне паметник. Да, имам предвид Тодор Живков. Това, което той е направил за 35 години, ние не успяхме да го разрушим за 35 години. Поне трябваше да го боядисаме. И това не направихме заяви Венци Стефанов в предаването "Дневен ред"

В хода на разговора той коментира и президента Румен Радев, когото определи като "най-доброто попадение“, аргументирайки се с професионалния му път във военната авиация защото, според неговите думи, да си генерал от авиацията, значи, че си нещо много повече от другите генерали“.

Попитан за собствената си връзка с авиацията, той уточни, че е работил в щаба на ПВО и ВВС, без да навлиза в подробности за длъжността си:

Стефанов добави още и реплика, свързана с военната авиация: "Без авиация няма нация“, припомняйки поговорка, която по думите му често се използва в неговото семейство.