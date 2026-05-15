Президентът на "Славия“ Венцеслав Стефанов гостува в предаването "Дневен ред“ с водещи Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, където коментира както политически фигури, така и процесите в българския спорт и обществото.
В разговора Стефанов се спря и на бившия премиер Бойко Борисов, като заяви, че не вижда основания за притеснение от негово име и че няма заплахи към него
Стефанов направи и препратка към периода на социализма и фигурата на Тодор Живков, с когото, по думите му, Борисов е имал контакти:
В хода на разговора той коментира и президента Румен Радев, когото определи като "най-доброто попадение“, аргументирайки се с професионалния му път във военната авиация защото, според неговите думи, да си генерал от авиацията, значи, че си нещо много повече от другите генерали“.
Попитан за собствената си връзка с авиацията, той уточни, че е работил в щаба на ПВО и ВВС, без да навлиза в подробности за длъжността си:
Стефанов добави още и реплика, свързана с военната авиация: "Без авиация няма нация“, припомняйки поговорка, която по думите му често се използва в неговото семейство.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!