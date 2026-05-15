Днес преди обяд над Източна България ще е слънчево, докато над Западна облачността ще е предимно значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°, съобщават от НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18°-20°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През почивните дни отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. В събота след обяд от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни валежи. На места в Западна България ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици; ще има и условия за градушки. Вятърът ще е все още от югоизток, максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В неделя на повече места и повече по количество ще са валежите в източната половина от страната. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат и максималните ще са от 14°-15° в западните райони до 22°-23° в Горнотракийската низина.

През първите дни от новата седмица ще бъде ветровито с променлива облачност, над много райони намаляваща и до слънчево време. По-често значителна ще е над източните и планинските райони и там на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите ще останат без съществена промяна. В сряда и четвъртък отново се повишава вероятността за значителни валежи в Източна България.

В западните и централните райони от страната ще има повече слънчеви часове, но след обяд и там на места ще има краткотрайни валежи. Ще остане ветровито, максималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до 20°.