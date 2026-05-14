Изграждането на мостово съоръжение е най-вероятното техническо решение за бързото възстановяване на пропадналия път Смолян – Пампорово. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след инспекция на засегнатия от активното свлачище район.

Данните от проверката на място съобщиха от МРРБ за Plovdiv24.bg. Регионалният министър подчерта, че държавата започва незабавни процедури за изграждане на временен обходен път, за да се облекчи трафикът по време на строителните дейности.

В момента се търсят варианти за трасето на обхода, като основна пречка се оказва водопровод, чийто сервитут не е бил отразен коректно по продължението на пътя над свлачището. Министър Шишков определи ситуацията като недопустима, тъй като подобни съоръжения трябва да попадат в държавен или общински сервитут.

Свлачището в района все още е активно. Едва след неговото успокояване и извършването на подробни геоложки проучвания ще бъде определена точната дълбочина на фундиране, което ще даде яснота за крайната цена и сроковете за изпълнение. Министърът уточни, че законът позволява строителството да започне успоредно с проектирането, но само след като е изготвено конкретно задание и има пълна яснота по техническите параметри.

Инспекция на място

По думите на регионалния министър, до момента не са получавани сигнали за активиране на земни маси в този участък нито от пътноподдържащата фирма, нито от граждани. Това предполага, че процесът е работил дълго време в дълбочина, преди да доведе до сегашното срутване. Относно близкия язовир бе пояснено, че той е използван за захранване на инсталациите за изкуствен сняг в курорта Пампорово, но е бил източван периодично в миналото.

Министър Шишков е дал специални указания на директора на Областно пътно управление – Смолян за съвместна работа с местната власт по укрепването на всички свлачища в района на село Стойките. Очаква се реалните дейности по укрепването да започнат след около месец, тъй като този път става жизненоважен за свързаността на целия регион.

В огледа на засегнатите участъци участваха също областният управител Георги Пепеланов и народните представители Стефан Сабрутев и Петър Стойчев.