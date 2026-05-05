Свлачището, което блокира пътя между Пампорово и Смолян, се намира в своята най-активна фаза и изисква незабавно аварийно укрепване и отводняване, за да се предотврати по-нататъшно свличане на земна маса. По време на областен кризисен щаб експерти и власти обсъдиха възможностите за нови обходни маршрути и спешни ремонти на подпорни стени в района, предаде репортер на ФОКУС.

Геологът доц. Кирил Ангелов поясни, че основната причина за активизирането на масива е огромното водонасищане, тъй като в Родопите падат около 1000 мм валежи годишно – значително над средното за страната. По думите му над близкия хотел има отворени пукнатини, които изискват спешна намеса, за да се отведат повърхностните води.

Областният управител на Смолян Зарко Маринов обяви следните приоритетни действия:

Започване на работа по разрушената подпорна стена в село Стойките до края на седмицата. Ремонт на пропадналия участък по пътя от Стойките към Пампорово. Проучване на възможността за изграждане на еднолентов обходен път със светофарна уредба над самото свлачище. Установяване на собствеността на частните имоти, през които би преминало новото трасе.

Служебният премиер Андрей Гюров вече е разпоредил на съответните министерства да окажат пълно съдействие на областния управител за извършване на инспекции и технически оценки. Поставени са искания към АПИ за спешно укрепване на инфраструктурата и към полицията за обезопасяване на алтернативните маршрути.

Процесът по трайно укрепване зависи от прецизността на текущите изследвания, поради което властите призоваха гражданите за търпение. Свлачището остава под постоянно наблюдение от "Геозащита-Перник“, като в района вече са поставени измервателни репери.