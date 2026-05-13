На 14 май 2026 г., четвъртък, вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова ще връчи Почетния знак на президента на доказани дейци в сферата на образованието и културата. Официалното събитие ще се проведе от 11:00 часа в Гербовата зала на администрацията на държавния глава, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на президентството. Сред отличените е проф. д-р Елена Кантарева – художник-реставратор и доцент по иконопис, която получава признание за значимия си академичен принос към развитието на българската школа по стенна живопис и съхраняването на националното културно-историческо наследство.

Почетен знак ще бъде връчен и на композитора Митко Щерев за неговия цялостен принос като музикант и продуцент, както и за ролята му в обогатяването на съвременното българско музикално изкуство. С отличие ще бъде удостоен и поетът Атанас Капралов заради неговата литературна и публицистична дейност, насочена към опазване авторитета на българската литература.

В списъка на наградените за принос към читалищното и библиотечното дело влизат дългогодишният секретар на читалище "Заря – 1858“ в Хасково Александър Милушев и общественикът д-р Иван Ангелов. За своята дарителска дейност и утвърждаване на родовата памет отличие ще получи и д-р Веселин Александров.

Церемонията ще включва и международно признание за проф. Гъ Джъцян от Пекинския университет за чужди езици, който е обучил поколения българисти в Китай. Неговият Почетен знак ще бъде връчен от посланика на България в Китайската народна република Андрей Техов на специално събитие в Пекин.