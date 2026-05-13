Министърът на регионалното развитие и благоустройството смени шефа на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобщиха от МРРБ за Plovdiv24.bg. Лиляна Петрова се разделя с поста си. Иван Шишков назначи на нейно място инж. Георги Даракчиев. Той ще заеме длъжността временно.

Тогавашният вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов назначи инж. Лиляна Петрова за началник на дирекцията за национален строителен контрол на 31 декември 2021 година.

Инж. Петрова има богат дългогодишен опит в строителния контрол и познава отлично работата на дирекцията.

Била е началник на регионалните дирекции за национален строителен контрол в София и в Софийска област.

Преди да оглави двете структури е заемала различни експертни постове в тях. Работила е и като началник отдел в Направление "Архитектура и градоустройство“ към Столичната община.

Има магистърска степен по специалността "Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство.

Завършила е "Инженерна геоекология“ в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски“.

От началото на професионалната си кариера инж. Даракчиев работи в системата на ДНСК. През годините е ръководител на държавни приемателни комисии, дългогодишен директор е на дирекция "Строителство“. А от 2007 е зам.-началник на ДНСК.