Държавната охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на лидера на ДПС Делян Пеевски е официално свалена, считано от днес. Решението бе потвърдено от вътрешния министър Иван Демерджиев по време на брифинг в Министерския съвет, като той подчерта, че актът е резултат от експертна преценка на компетентните институции.

Защо отпада охраната точно сега?

Според министър Демерджиев решението е взето от междуведомствена комисия след интензивен обмен на информация между службите в началото на седмицата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Решението се базира на актуални данни, според които заплахата за двамата политици вече не изисква намесата на Националната служба за охрана (НСО).

Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. Дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Но това не е в моите компетенции. Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, конкретизира министър Иван Демерджиев по време на нарочен брифинг

Двамата лидери остават без каквато и да е държавна протекция – както от страна на НСО, така и от МВР.

Реакциите от кулоарите на парламента

Новината бе потвърдена първо от самите политически сили:

"Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена“, обяви зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

По-рано през деня Делян Пеевски също информира медиите, че вече не е охранявано лице от службата.

Финансовият аспект: "Охраната за десетки години приключва“

Министър Демерджиев направи остър коментар относно разходването на държавен ресурс за лична безопасност. Той посочи, че и Борисов, и Пеевски разполагат с достатъчно лични средства, за да си осигурят частна охрана, ако се чувстват застрашени.

По думите му охраната с държавни средства, продължила десетки години, приключва, като тепърва трябва да се проверява дали предишните информации, налагали тази охрана, са били обективни.