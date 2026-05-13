Българските ученици ще се възползват от поредица почивни дни в края на май. Причина за паузата в учебния процес са предстоящите държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и честването на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Докато за повечето деца в страната ваканцията ще бъде четиридневна, учениците в община Пазарджик ще се радват на цели шест почивни дни заради празника на града на 21 май.
Обявяването на неучебни дни по време на матурите е стандартна практика на Министерството на образованието и науката с цел осигуряване на спокойна среда за зрелостниците. Ето как изглежда календарът за останалата част от страната:
20 май (сряда): Неучебен ден заради матурата по Български език и литература (БЕЛ).
21 май (четвъртък) най-вероятно ще бъде обявен от повечето училища за неучебен, но присъствен ден.
22 май (петък): Свободен ден заради втория задължителен зрелостен изпит.
25 май (понеделник): Неработен и неучебен ден, тъй като официалният празник 24 май се пада в неделя.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!