Иванка Киркова - началник на Регионалното управление на образованието в Пловдив.
На матурата по български език и литература ще се явят 5121 дванайсетокласници. За ДЗИ II са подали заявления общо 5051 зрелостници, от които 2072 - за профилирана подготовка и 2979 - за придобиване на професионална квалификация. Матура по желание искат да държат 450 абитуриенти.
16 зрелостници са заявили изпит за валидиране на компетентности по учебен предмет по чл. 134 от Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) - 1 по немски език, 13 по математика, 1 по английски език и 1 по информатика.
Двама завършващи смятат да се явят на матурата по български език и литература по реда на ДЗИ за целите на кандидатстването във висше училище.
Общият брой училища, в които ще се провеждат държавните зрелостни изпити в област Пловдив са 77. Матурата по БЕЛ ще е в 68 училища, ДЗИ II - в 31, ДЗИ по желание - в 28.
За изпитите ще бъдат подготвени 412 зали за ДЗИ по БЕЛ, 183 - за ДЗИ II и 54 - за ДЗИ по желание.
От справката става ясно, че втори задължителен ДЗИ профилираща подготовка са заявили 2109 зрулостници. Най-много са по английски език - 1206, следва предмет предприемачество - 145, философия - 120, география и икономика - 81, биология и здравно образование - 53, математика - 134, история и цивилизации - 55, немски език - 41, испански език - 35, италиански език - 41, руски език - 41, информационни технологии - 50, музика - 26, химия и опазване на околната среда - 23, френски език - 15, физика и астрономия - 1, информатика - 5, изобразително изкуство - 0.
