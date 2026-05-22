По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората си задължителна матура по профилиращ предмет.

Изпитът започва в 8:30 ч. и ще продължи точно 4 часа. Вторият държавен изпит се провежда в 1434 училища в цялата страна, като на него се очаква да се явят около 24 000 зрелостници.

Днес хиляди зрелостници в страната се явяват на втората си задължителна матура – изпита по профилиращ предмет, като общият брой подадени заявления достига около 24 000. Отново най-предпочитаният предмет е английският език, който ще бъде избран от над 13 000 ученици. След него се нареждат география с 1 810 заявления, биология с 1 722, математика с 1 523, предприемачество с 1 373 и философия с 1 186. Сред най-рядко избраните предмети са физика и астрономия – едва 44 заявления, следвани от италиански език (113), изобразително изкуство (139), информатика (159) и химия и опазване на околната среда (165).

Директорът на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН Евгения Костадинова пожела успех на зрелостниците.

"Пожелавам им успех и спокойствие. Убедена съм, че са се подготвили добре и са избрали предмета, в който се чувстват най-уверени и най-силни. Нека покажат това, което могат. Успех!", каза тя.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.