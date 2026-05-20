"Пътят към себе си“ по "Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата "Авторитетите днес“, съобщиха от МОН за Plovdiv24.bg.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в 783 училища в страната.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, включва 41 задачи. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък (22 май) ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.