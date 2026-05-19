Премиерът Румен Радев проведе ключова среща с представители на търговските вериги в България, за да обсъди въвеждането на ефективни мерки за овладяване на цените на хранителните стоки. Разговорите целят постигането на рационални и дългосрочни решения в интерес на потребителите, стъпвайки на добрите европейски практики.
По време на диалога бе подчертано, че страната ни има ясен политически мандат от гражданите да въведе ред в ценообразуването, разчитайки на добрата воля на всички участващи страни, информира Plovdiv24.bg.
Германският модел като основа за българските закони
Предложените от правителството нормативни актове, които в момента се разглеждат в Народното събрание, са изцяло заимствани от законодателството на Германия. Премиерът заяви, че държавата не изисква нищо повече или по-малко от работещите германски практики. Промените не предвиждат въвеждането на таван на цените или на надценките, каквито липсват и в германската система, но поставят сериозен акцент върху пълното изсветляване на цялата верига на формиране на стойността на стоките.
Принципи на конкуренцията и пазарна отговорност
Формирането на цените на храните у нас трябва да се базира на засилена подкрепа за местното производство, реална конкуренция и висока отговорност към потребителите. Премиерът Румен Радев изрази очакване в България да няма прекомерни надценки и страната да се бори с нелоялните търговски практики по същия начин, по който това се случва на германския пазар. Въпреки че държавата разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, прилагането на крайни мерки не е първостепенна цел.
Качествени храни и прозрачност за гражданите
Българските потребители заслужават да получават качествени хранителни продукти на цени, определени чрез прозрачни и аргументирани процеси. Държавните институции изразяват пълна готовност да работят за постигането на тази предвидимост, като изпълнителната власт очаква конкретните предложения на представителите на големите търговски вериги.
