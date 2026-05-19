Гълъбите да внимават сами да не си подрежат крилата - така общинският съветник от София Ваня Григорова озаглави последния си пост в социалната мрежа Фейсбук. Той е по повод предложените нови параметри на Бюджет 2026 година от министъра на финансите Гълъб Донев. Plovdiv24.bg го публикува с минимална редакторска намеса:

Ограничаване на заплатите на министри и депутати са сред намеренията за новия бюджет. Половин бюджет впрочем, то толкова остана от годината. Това няма да спести кой знае какви суми, въпреки очакванията сред обществото. Което впрочем жадува народните представители да бъдат наказани, а не чака да се спестят пари. Добре, накажете ги. Така ще демонстрират впрочем и солидарност към останалата част от обществото, което ще понесе тежестите на подлогаджйската външна политика на управляващите до момента.

Верно, ще накажете тези, които не са съучаствали до момента, ама това май малко интересува публиката. Обаче! 10% орязване на разходите за заплати в държавната администрация, също обяви министър Гълъб Донев. Не 10, 50% да съкратят! И тогава ще ги питам кой именно ще прилага политиките, които гласуват в Народното събрание. И веднага давам пример със законопроектите за овладяване на спекулативно високите цени.

До момента десните обясняваха, че просто регулаторите трябва да работят и вездесъщият пазар ще нареди всичко останало. Без да им дават инструменти, за да са по-ефективни. Т.е. прехвърляха проблема от болната глава на здравата.



Законопроектите на "Прогресивна България" няма да доведат бързо и автоматично до намаляване на цените. Но биха ограничили злоупотребите и извиването на ръце от страна на големите търговски вериги към българските производители.

Как обаче ще бъде прилаган този контрол? Само защото го пише в закона?! Не. Ще се прилага, ако има инспектори, които правят проверки на място, които преглеждат купищата документи за разходи, приходи, надценки и пр. и отсъждат дали една цена е необосновано висока или не. Налагат санкции, за да спрат спекулата.

Има ли инспектори? В Комисията за защита на потребителите понастоящем са заети 133 служители. Незаетите щатни бройки са 32. Тук възникват следните въпроси:

1. Имат ли физическа възможност и достатъчно дълги денонощия 133 човека, дори при максимална мобилизация и тежък работохолизъм да контролират 150 000 търговски обекти в страната? Ако някой отговори с "да", да бъде така добър да започне работа в КЗП и да демонстрира.

2. Трябва ли да се съкратят незаетите бройки? Очевидно са нужни повече хора, не по-малко.

3. Средната чиста заплата в КЗП, според публичните данни, е около 2400 лв. Средна означава, че има хора с по-малки и хора с по-високи заплати.

4. Средният разход за заплати за незаетите щатни бройки годишно е приблизително 1,3 млн. лв. или 660 хил. евро.

Т.е. предвижда се да спестим 660 хил. евро, вместо да увеличим ефективността на Комисията за защита на потребителите и да има кой да прилага приетите закони срещу спекулата.

Или си приемаме едни закони, да си ги имаме на хартия и после пак да повтаряме "ами то комисията не работи"? Работи ти ефективно с една шепа хора, пък били те и най-работните!

Ревът на десните, които доведоха страната до това дередже: "Ама те искат да увеличат минималните осигурителни прагове!" Не знам дали са глупави или се правят на такива, но е добре първо да минат през няколко урока, преди да придобият увереност да коментират такива ключови теми изключително лаишки.

Минималните осигурителни прагове са размерите, на които работодателят е длъжен да осигурява работещите минимално. Огромната част от тях от години вече традиционно са на нивото на минималната работна заплата. Т.е. ако някой недоволства от минималните осигурителни доходи, то той много грубо крие осигуровки даже под минимална!

Поради липсата на бюджет и всички недъзи, следствие от това, МОД легално са под МРЗ. Т.е. ние сме в напълно абсурдна ситуация! Изпълнителен директор на фирма за производство на мляко и млечни продукти например може да се осигурява на 550,66 евро. МРЗ е 620,20 евро. Т.е. този изпълнителен директор с цени на килограм кашкавал от 13 евро може напълно законно да се осигурява само върху 550,66 евро. Нормално ли е това?! Не е, ама и десните ни не са.

Първо, десните се игнорират. Те почти четири десетилетия показват какво могат, всъщност какво НЕ могат. Второ, не знам дали ще гледат бюджета "перо по перо", но да гледат да не си орежат крилата.