Днес облачността ще е предимно значителна. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е и да прегърми. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София - около 20°.

В планините облачноста ще е значителна. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.