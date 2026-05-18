С поздравление към българския премиер за изключителния триумф на България и DARA с тоталния хит "Bangaranga" на Евровизия 2026 започна изявлението на германския канцлер Фридрих Мерц по време на пресконференцията с българския министър-председател Румен Радев. Той прогнозира, че хитът на нашето момиче, който плени меломаните по света, ще бъде е хитът на лятото.

Сърдечно добре дошъл да кажа на новия премиер на България Румен Радев на своето първо посещение извън собствената му страна, само 10 дни след избора му за министър-председател. Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия, каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц с усмивка в началото на съвместната пресконференция с премиера на България Румен Радев в Берлин.

Румен Радев днес е на първата си визита зад граница като премиер. Днес той се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Българският премиер бе бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц проведоха разговор на четири очи.

В българската делегация са още вицепремиерът Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации.

Федералната република е водещият външнотърговски партньор на страната ни, стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през на 2025 г. възлизат на 4.2 милиарда евро.

Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна "Райнметал", който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по стандарти на НАТО. Инвестиция бе договорена от Радев в рамките на мандата му като президент.