По точка 3 от дневния ред Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се провежда в Министерския съвет в София.

Минималната пенсия се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 година.

Ние подкрепихме двата законопроекта с редица предложения, които коментирахме и сме изложили. За нас ключовият въпрос е дали двата законопроекта ще дадат обосновани допълнителни възможности на КЗК и на Комисията за защита на потребителите. Това, което виждаме ние, е, че в законопроектите се съдържат текстове, които биха дали повече възможности на регулаторите да влияят върху пазара, каза Пламен Димитров от името на синдикалните организации – КТ "Подкрепа“ и КНСБ.

По думите му, най-важният извод е, че това, което констатира КЗК даде основание да се осветли веригата на ценообразуване.

Тема на заседанието са внесените от управляващите законопроекти за изменение и допълнение на Закона за Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоки и услуги у нас.

Като точка три в дневния ред бе прието да се разглежда и законопроект за изменение и допълнение на т. нар. удължителен закон за бюджета, внесен вчера от Владимир Раков от "Прогресивна България“ и група народни представители. Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли тази година осъвременяване на пенсията си със 7,8 на сто.

Донев, който е председател на НСТС, отбеляза, че с повечето представители на работодателите и синдикатите се познават повече от две десетилетия, което би следвало да е добра основа за ползотворна работа.

Вицепремиерът и финансов министър посочи, че всички участници в тристранния диалог имат обща цел, а именно постигането на единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие.