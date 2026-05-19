След трагичния инцидент на Витоша, при който 35-годишен мъж загина след предполагаемо нападение от мечка и малкото ѝ, отговорните институции обявиха извънредни мерки и засилен контрол в района около хижа "Рудничар“. В планината стартират специализирани обходи с дронове, инсталиране на фотокапани и постоянно наблюдение на периметъра.

Издирване на следи и ДНК експертиза

Специализирани екипи от Дирекцията на Природен парк "Витоша", Българската академия на науките (БАН) и Световния фонд за дивата природа (WWF) вече провеждат теренни проучвания в търсене на конкретни следи. Към момента все още няма категорично доказателство, че нападателите са били именно мечки, поради което предстои да бъде направен прецизен ДНК анализ.

Настояване за мерки за контрол и безопасност

Случаят предизвика сериозно безпокойство сред туристите и жителите на населените места в близост до планината, а експертите отчитат все по-чести срещи между хора и диви животни. От Съюза на ловците и риболовците в България настояват за спешно прилагане на конкретни мерки за контрол и превенция. Според тях е необходимо да се намери баланс, който да гарантира едновременно физическата безопасност на гражданите и необходимото опазване на дивата природа.

Предупреждения от Съюза на ловците и риболовците

Председателят на Съюза на ловците и риболовците в България инж. Васил Василев предупреди, че този сериозен проблем ще продължи.

Според мен проблемът ще продължи да се задълбочава през следващите години и вероятността да станем свидетели на нови инциденти се увеличава. Мечката е един върховен хищник и не можем да поставяме знак на равенство между нея, в естествения ѝ хабитат, с Мечо Пух. Проблемът е, че колкото повече мечката започва да се среща с хора, толкова повече е възможно да се увеличат инцидентите с фатален край, посочи председателят на Съюза на ловците и риболовците в България инж. Васил Василев пред Nova.

Поведение при среща със защитения вид

Мечката притежава статут на защитен вид както на територията на страната ни, така и в международен мащаб. Експертите отбелязват, че за хората е изключително трудно да запазят пълно спокойствие при директна среща с животното, а неговите реакции остават напълно непредвидими. Като ключова препоръка при разходка в горски масиви се посочва вдигането на изкуствен шум, тъй като това сигнализира за човешкото присъствие и кара мечката да се оттегли своевременно.