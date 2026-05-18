Нов видеорепортаж, запечатал цените в германско заведение, предизвика вълна от дискусии в социалните мрежи у нас. Данните от сметката показват, че цената на обяд в сърцето на Западна Европа вече е напълно съизмерима, а в някои случаи и по-ниска, от сходна услуга в големите български градове.

Въпросът "Къде е по-евтино да се живее?" получава нов и изненадващ отговор. Авторът на видеото Иво Димовски споделя детайлна касова бележка от италианския ресторант "Il Pavone Blu", намиращ се в регион Касел. Резултатите от крайната калкулация изненадаха потребителите и поставиха под въпрос икономическата логика на родното ценообразуване в сектора на услугите.

"Май България е станала по-скъпа от Германия. Обяд в хубав ресторант за 40 евро (около 80 лева) - къде го има това в България вече?“, коментира разочаровано авторът на видеото, докато показва фискалния бон.

За обяд в германския ресторант клиентите са си поръчали класическа италианска кухня, като общата сметка накрая възлиза на точно 40.10 евро.

Основното в поръчката им са две класически пици "Маргарита“, всяка от които струва по 9.50 евро (или общо 19.00 евро за двете). Към тях са добавили една салата "Капрезе“ на цена от 12.50 евро. За напитки са избрали малка Кока-Кола от 0.33 литра за 4.40 евро и половин литър минерална вода, която струва 4.20 евро.

Бърза справка с цените в средностатистическите пицарии и ресторанти в София, Пловдив или Варна показва, че сумата от 80 лева за две пици, салата "Капрезе“ и две напитки в сходен клас заведение често бива достигната или дори надхвърлена.

През последните години инфлацията в сектора на общественото хранене в България отбеляза сериозен ръст. Това на практика изравни ценовите нива за крайния клиент с тези в държави с неколкократно по-висок стандарт на живот и по-висока минимална работна заплата, каквато е Германия.