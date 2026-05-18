Сгушена сред дивата красота на Родопите, махала Мумджидам, известна още като "Кралство Мумджидам“ - се превръща в едно от най-магнетичните и търсени места за любителите на автентичната планина. Разположена на границата между Западните и Източните Родопи, в района на ловния резерват "Кормисош“, махалата попада административно в община Асеновград.

Тук природата и историята се преплитат в картина, която изглежда сякаш извадена от друго време. Каменните къщи с покриви от тикли са кацнали по ръба на скалите, а от терасата, надвесена над река Боровица, се разкриват спиращи дъха панорами към връх Чиляка, скалния феномен Саръ кая и съседната Гуне махала.

Мумджидам е почти обезлюдена. Днес в нея има едва около десет каменни постройки, а човешкото присъствие е предимно сезонно. Въпреки това мястото носи усещане за живот от миналото - за старите родопски махали, където времето тече по различен начин.

Според местни предания името на махалата идва от турчин на име Мумджи, който отглеждал животни в района. Думата "дам“ на турски означава обор, откъдето произлиза и названието Мумджидам. Някога мястото било оживено тържище и пазар за добитък.

Днес обаче Мумджидам привлича не търговци, а планинари, фотографи и търсачи на тишина. Туристите описват прехода до махалата като "пътека към себе си“ – маршрут, в който шумът на ежедневието остава далеч назад.

Основният изходен пункт е село Три могили. До него се достига от Асеновград по пътя за Кърджали, като при село Червен се отбива в посока Три могили. Последният участък е с трошено-каменна настилка, но е проходим за повечето автомобили.

От центъра на селото започва добре маркирана със синя маркировка туристическа пътека. Разстоянието до махалата е около 4,5 километра, а преходът отнема между час и половина и два часа в посока. Маршрутът преминава през борови гори, пасища и панорамни ридове, които постепенно разкриват дивото величие на Родопите.

Съществува и втори маршрут - от село Безводно през връх Чиляка и Саръ кая. Той е значително по-труден и подходящ за добре подготвени туристи, тъй като преходът отнема между 4 и 6 часа в едната посока и включва преминаване през река Боровица.

Разположена на около 900 метра надморска височина, Мумджидам остава едно от онези редки места в България, където човек може да усети истинската дива Родопа - сурова, тиха и неподвластна на времето.