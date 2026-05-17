Победата на DARA на тазгодишното издание на Евровизия предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, а сред най-коментираните анализи се нареди този на блогъра и обществен коментатор Дахер Ламот. В обширна публикация той определя българския успех като рядък момент, в който "обикновените хора“ са надделели над политическите и корпоративни влияния, които според него все по-силно доминират конкурса.

В началото на коментара си Ламот описва атмосферата около финалната вечер, като твърди, че социалните мрежи са били изпълнени с видеа на хора от цял свят, които подкрепят България. По думите му потребители от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, както и Австралия, са публикували клипове, в които гледат напрегнато финалното гласуване и стискат палци за DARA.

Според блогъра това не е случайно, а резултат от начина, по който певицата е била възприета от публиката по време на целия конкурс. Той я описва като "естествен, лъчезарен и органичен победител“, който е успял да спечели симпатиите не само на зрителите, но и на хора зад кулисите – от техническите екипи до обслужващия персонал.

В анализа си Ламот обръща сериозно внимание на политическите аспекти на Евровизия. По думите му конкурсът отдавна не е просто музикално съревнование, а "социално и политическо огледало“, в което гласуването често се влияе от геополитически отношения, миграционни общности и регионални съюзи. Като примери той посочва традиционно високите оценки между скандинавските държави, взаимната подкрепа между Гърция и Кипър, както и между Румъния и Молдова.

Ламот коментира и системата за гласуване, която позволява многократни вотове от един потребител. Според него именно това е отворило възможност за масирани кампании в подкрепа на определени участници. Най-сериозни критики той отправя към участието на Израел, като твърди, че страната е инвестирала милиони в реклама и агитация за гласуване чрез социални мрежи, билбордове и дигитални екрани.

Блогърът посочва, че според публикации и анализи в международни медии, включително материали на The New York Times, в някои държави са отчетени необичайно високи резултати в полза на Израел. Той обръща внимание и на напрежението около конкурса, включително протестите във Виена срещу участието на страната и критиките към организаторите заради предполагаеми двойни стандарти.

В публикацията си Ламот твърди, че голяма част от зрителите са възприели финалното гласуване като символичен сблъсък между "естествения фаворит на хората“ и "политически подкрепената машина“. Според него именно това е превърнало победата на DARA в толкова емоционален момент за много зрители по света.

Той подчертава, че за разлика от предишни години, когато след финала традиционно има остри спорове и негативни реакции срещу победителя, този път социалните мрежи са били доминирани от чувство на радост, облекчение и удовлетворение. По думите му мнозина са възприели България като "заслужен победител“ и символ на това, че конкурсът все още може да бъде спечелен чрез харизма, сценично присъствие и силна връзка с публиката.

Дахер Ламот определя успеха на Дара като момент, в който "талантът и чарът“ са надделели над политическите интереси. Според него за кратко "светът е бил Бангаранга“ – препратка към песента и посланието на българското участие, което, по думите му, е обединило зрители от различни държави около една обща емоция.