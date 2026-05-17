На прага на активния туристически сезон цените за чадъри и шезлонги по родното Черноморие няма да бъдат увеличавани, въпреки преминаването към еврото. Това показва проверка по Южното Черноморие, според която почти всички плажове вече са достигнали максимално допустимите цени, заложени в концесионните договори.

Официалните тарифи все още не са публикувани на сайта на Министерството на туризма, но се очаква това да стане до края на месеца. Новото през този сезон е, че цените за плажните принадлежности за първи път ще бъдат обявени в евро.

Според представители на бранша средната цена за чадър или шезлонг това лято ще бъде около 5 евро, като стойностите ще варират в зависимост от плажа и курорта.

Председателят на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове Симеон Цветков обясни, че на някои места цените дори ще бъдат закръглени в полза на туристите.

Плажът в Бургас е с втората най-ниска цена. Има един плаж в България, който по старите цени беше 36 стотинки, а по новите ще бъде 0,18 евро. Тук цената ще бъде 0,60 евро вместо 1,20 лв. от миналата година. При най-скъпите плажове пълният комплект достига до 23 евро посочи още Симеон Цветков пред БНТ

Въпреки че основните цени остават без промяна, концесионерите търсят варианти да компенсират нарастващите разходи. Сред обсъжданите възможности е отделно таксуване на допълнителни услуги и принадлежности като шалте или масичка към комплекта с чадър и шезлонг.

Според стопаните на плажове българското Черноморие продължава да предлага едни от най-достъпните цени за плажна сянка в Европа. За сравнение, в Гърция и Италия цените започват от около 20 евро и могат да достигнат до 150 евро в луксозните курорти.

От туристическия бранш са категорични, че България запазва доброто си съотношение между качество и цена.

Едноседмична почивка за двама в четиризвезден хотел на ол инклузив през юли струва между 1600 и 1700 евро. Същият пакет в Турция е с около 200 евро по-скъп, а в Гърция цената надхвърля 2000 евро коментира пред БНТ проф. Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара

Въпреки сравнително стабилните цени, хотелиерите и туристическият сектор очакват предизвикателен летен сезон. Причините са свързани с усложнената геополитическа обстановка, поскъпването на горивата, недостига на кадри и отмяната на част от чартърните полети.

Според представители на бранша именно тези фактори ще окажат най-сериозно влияние върху летния туризъм по Черноморието през тази година.