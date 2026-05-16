Рязка промяна на времето и сериозно застудяване предстои в цялата страна през следващото денонощие. Нахлуването на студен атмосферен фронт ще доведе до интензивни валежи, силни ветрове и температурен срив, като на места термометрите ще паднат с няколко градуса под обичайните за сезона стойности. Според прогнозата на НИМХ атмосферното налягане в момента е значително по-ниско от средното за месеца, но през деня ще започне плавно да се повишава.

През нощта облачността над страната ще остане значителна. Очаква се сериозна вълна от валежи от дъжд, като в Североизточна България те ще бъдат временно интензивни, значителни по количество и придружени от мощни гръмотевични бури. След полунощ от югозапад дъждовете временно ще спрат, а облачността ще се разкъса. Вятърът ще бъде до умерен от запад-югозапад, а в североизточните райони – от югоизток.

Студен фронт и силен вятър през деня

През утрешния ден времето отново ще се намръщи. Облачността ще бъде предимно значителна, с нови валежи, които ще бъдат по-интензивни и придружени от гръмотевици в Източна България.

Истинският обрат обаче идва с вятъра, който ще се ориентира от северозапад и ще се усили сериозно. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина се очакват временно силни пориви, с които в страната ще нахлуе относително студен въздух.

В Западна и Североизточна България максималните температури ще паднат до 14°–16°.

В София времето ще е хладно с температури около едва 14°. В Горнотракийската низина остава сравнително най-топло с нива между 20°–22°.

Жълт код в Северозапада

Зимата се завръща в планините: Сняг над 1800 метра

В планините условията за туризъм ще бъдат изключително неблагоприятни. Облачността ще бъде гъста, като на много места ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра височина те ще преминават в сняг. Вятърът от северозапад ще се усили до силен и с него ще нахлуе сериозен студ. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – едва около 3°.

Опасно вълнение и бури по Черноморието

По Черноморието облачността също ще бъде значителна. На много места ще превали дъжд, като в отделни райони валежите ще бъдат придружени от гръмотевична дейност. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще варират между 15° и 20°, а градусите на морската вода ще бъдат в границите между 13° и 17°. Сериозна опасност крие вълнението на морето, което ще достигне 3-4 бала, но с тенденция към края на деня постепенно да отслабне.