Сезонът на абитуриентските балове настъпва, а за зрелостничките перфектната визия е мисия номер едно. Изборът на грим се оказва също толкова ключов, колкото и самата рокля. Професионалният гримьор Емине Мисанкова разкри кои са водещите тенденции тази година и какви са най-честите капани, в които попадат момичетата при избора на празничен макиаж.
В момента абсолютен хит е естественият грим – лек, бляскав, с преобладаващи телесни, бежови и кафяви нюанси и задължителен завършек с гланц. Наблюдава се обаче и частично завръщане на тенденциите от 2016 година, които се характеризираха с тежък, матов финиш и силен контур, но днес те се прилагат в много по-омекотен и сияен вариант.
Илюзията на изкуствения интелект и обработените снимки
Един от най-големите проблеми пред съвременните гримьори е тенденцията момичетата да идват с готови снимки от интернет.
Тя допълни, че пробният грим е изключително важен стъпка, тъй като именно тогава се изгражда доверието между клиента и артиста и се изчистват концепциите за празничната нощ.
Тайната на издръжливостта: Добра хидратация вместо тонове пудра
За да издържи гримът през цялата нощ на бала, най-важна е правилната подготовка на кожата и добрата хидратация.
По-лек фон дьо тен, за да не се състарява младежкото лице, прекаленото запечатване с пудра прави ефекта "тежък" и изкуствен. Професионалистите съветват да се залага на модерни сетинг спрейове, които фиксират макиажа, но запазват блясъка на кожата.
Златното правило: Баланс между очи, устни и рокля
Гримьорът напомня, че балансът е гаранция за стилна визия. Акцентът трябва да бъде поставен или изцяло върху очите, или върху устните, за да изглежда лицето свежо и младежко. Визията задължително трябва да бъде съобразена и с цялостния тоалет – ако балната рокля е прекалено бляскава и с много детайли, гримът трябва да бъде максимално изчистен и балансиран.
