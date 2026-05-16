Сезонът на абитуриентските балове настъпва, а за зрелостничките перфектната визия е мисия номер едно. Изборът на грим се оказва също толкова ключов, колкото и самата рокля. Професионалният гримьор Емине Мисанкова разкри кои са водещите тенденции тази година и какви са най-честите капани, в които попадат момичетата при избора на празничен макиаж.

В момента абсолютен хит е естественият грим – лек, бляскав, с преобладаващи телесни, бежови и кафяви нюанси и задължителен завършек с гланц. Наблюдава се обаче и частично завръщане на тенденциите от 2016 година, които се характеризираха с тежък, матов финиш и силен контур, но днес те се прилагат в много по-омекотен и сияен вариант.

Илюзията на изкуствения интелект и обработените снимки

Един от най-големите проблеми пред съвременните гримьори е тенденцията момичетата да идват с готови снимки от интернет.

В днешно време много от кадрите в мрежата са генерирани от изкуствен интелект (AI) или са прекалено обработени с филтри. Тук идва ролята на гримьора като професионалист – той трябва да обясни, че това не е работа по шаблон. Всяко лице има специфични форми и черти, които изискват индивидуален подход подчерта Мисанкова пред Bulgaria ON AIR

Тя допълни, че пробният грим е изключително важен стъпка, тъй като именно тогава се изгражда доверието между клиента и артиста и се изчистват концепциите за празничната нощ.

Тайната на издръжливостта: Добра хидратация вместо тонове пудра

За да издържи гримът през цялата нощ на бала, най-важна е правилната подготовка на кожата и добрата хидратация.

По-лек фон дьо тен, за да не се състарява младежкото лице, прекаленото запечатване с пудра прави ефекта "тежък" и изкуствен. Професионалистите съветват да се залага на модерни сетинг спрейове, които фиксират макиажа, но запазват блясъка на кожата.

Златното правило: Баланс между очи, устни и рокля

Гримьорът напомня, че балансът е гаранция за стилна визия. Акцентът трябва да бъде поставен или изцяло върху очите, или върху устните, за да изглежда лицето свежо и младежко. Визията задължително трябва да бъде съобразена и с цялостния тоалет – ако балната рокля е прекалено бляскава и с много детайли, гримът трябва да бъде максимално изчистен и балансиран.