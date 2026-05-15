Елитното поколение на Випуск 2026 от МГ "Акад. Кирил Попов“ официално се сбогува с училищния звънец на емоционална церемония в Пловдив. Директорката Веселина Карапеева изпрати зрелостниците с призив да бъдат себе си и да отстояват позициите си по трудния, но обещаващ път, който им предстои.

Пловдивската математическа гимназия, която традиционно заема място в топ 5 на най-добрите училища в страната и топ 3 на Пловдив, отново доказа статута си на "Магнаурска школа“, подготвяйки кадри за най-престижните университети в света.

Признание от ръководството

Директорката Карапеева подчерта гордостта на целия преподавателски екип от успехите на възпитаниците им в международни олимпиади. От името на родителите Ани Джелепова благодари за сплотеността между семейства, учители и ученици, пожелавайки на младите хора да съхранят добротата и усмивките си.

Словото на випуска бе произнесено от Димана Праматарова от 12А клас – изключителен талант, вече приет в университета Станфорд. Тя е първото българско момиче в топ 5 на програмата RSI на Масачузетския технологичен университет и лауреат на наградата "Васил Зарев“. В своята реч Димана акцентира, че законите и теоремите могат да избледнеят, но споменът за приятелствата и подкрепата на учителите ще остане завинаги.

Церемонията бе белязана от емблематичните за гимназията ритуали:

"Думи за утре“: Книгата на завета бе предадена от бронзовия медалист по физика Диана Начева на изявените ученици Даниел Узунов и Онур Чешлиев.

"Ключът на знанието“: Символът на приемствеността бе връчен от Велислав Джелепов, двукратен медалист по изкуствен интелект, на осмокласничката Белла Митрева.

Най-емоционалният момент настъпи в края на ритуала, когато Велислав Джелепов отправи изненадващ въпрос към директорката от името на целия випуск: "Ще дойдете ли с нас на бала?“. С огромен букет от червени рози и сълзи на очи, Веселина Карапеева прие поканата на своите ученици.

Поздрав към зрелостниците отправи и проф. д-р инж. Надежда Кафадарова, декан във Физико-технологичния факултет на ПУ "Паисий Хилендарски“, която пожела на младите хора успех в света на науката и технологиите. Празникът завърши с традиционен шпалир, през който випускниците преминаха под аплодисментите на своите учители и по-малки съученици.