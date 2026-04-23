Май месец наближава, а с него и еуфорията около завършването на средното образование. През последните години обаче традиционното изпращане на зрелостниците все повече напомня на пищни сватбени тържества, които доста често са придружени от сериозни финансови жертви за родителите и близките. Докато статистиките и ежедневните разговори ни напомнят, че сме сред най-бедните нации в ЕС, когато стане въпрос за бала на детето, портфейлите се отварят широко. Практиката в България да се организират грандиозни тържества става все по-масова от година на година. Родители, баби и дядовци са готови на всичко - от теглене на кредити до месеци на лишения, в които да ядат "хляб и сол“, но само и само абитуриентът да не се чувства засрамен пред връстниците си.

Централно място в бюджета на всяко момиче заема балната рокля. Тук поскъпването е най-осезаемо и варира драстично според предпочитанията за материи, дизайнери и сложност на изработката. Търсенето на уникалност често вдига цената до суми, равняващи се на няколко средни работни заплати.

За Ема Стоянова, която тази година ще чуе последния учебен звънец, подготовката е започнала още в края на миналата година. Нейната история е огледало на новата реалност.

""Със сигурност има ръст на цените - особено при роклите, бижутата, обувките, прическите и грима. Но най-скъпото перо е празнуването на личния бал. Това е огромен разход, който става все по-сериозен“, споделя зрелостницата", споделя абитуриентката пред Bulgaria On Air.

"Нашият бюджет сега е между 5 и 8 хиляди евро, като мислим да има между 50 и 60 човека, кувертът, зависи на какво се спрем, е между 60 и 120 евро на човек", казва още Ема.

Паралелно с луксозните лимузини, в социалните мрежи зачестяват все пак и благотворителните кампании. Хуманни граждани и бивши абитуриенти масово даряват своите тоалети на зрелостници от социално слаби семейства, за да им осигурят достойно изпращане.

Абитуриентският бал се е превърнал е в мащабен социален проект, който тества финансовата издръжливост на българското семейство. Дали цената на един спомен трябва да бъде измервана в хиляди евро, остава въпрос, на който всеки родител трябва да си отговари сам, но често с цената на сериозни компромиси в семейния бюджет