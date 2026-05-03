Тази година родителите на абитуриенти са започнали подготовката за бала значително по-рано от обичайното, като много от тях са поръчали официалните тоалети още преди януари. Причината е не само традиционното желание всичко да бъде организирано навреме, но и притеснения, свързани с предстоящото въвеждане на еврото.

За своя бал Венцислава и приятелките ѝ предварително се уговарят да бъдат с черни рокли. Именно така тя избира своята визия. "Просто като я видях, ми останаха очите. Казах си: това е моята рокля“, споделя тя.

Родителите ѝ разказват, че са платили тоалета още през ноември, за да гарантират фиксирана цена и да избегнат евентуални поскъпвания след въвеждането на еврото.

"Гледахме първо на нея да ѝ хареса. За бюджета бяхме го обмислили преди години, събирахме, за да може да има роклите, за които тя си е мечтала“, казва майката на абитуриентката Наталия Ангелова.

По данни от бранша най-търсени остават роклите в ценовия диапазон между 500 и 1000 евро. Подготовката за абитуриентския сезон също започва все по-рано – още от предходното лято, сочат наблюденията на търговците.

В широки граници общите разходи около абитуриентския бал за едно семейство могат да варират между 1000 и 5000 евро. Това включва не само роклята или костюма, но и аксесоари, обувки, прическа, грим и празнични събития.

"Хората се притесняваха, предполагам заради цените, които при нас, в интерес на истината, не са се променили. Повишение ще има чак след лятото на тази година и то леко, защото материите, платовете и дантелите, ще поскъпнат една идея“, коментира пред bTV консултантът Иглика Пантелеева.

По думите ѝ очакваното поскъпване е около 10%. Въпреки това разходът за рокля за бала остава сред приоритетите на семействата.

"Както се казва - това е веднъж в живота. Сватба може да има един-два пъти, но бал със сигурност е само един“, допълва тя.

За самите абитуриенти преживяването има емоционална стойност, която често надделява над финансовите съображения.

"Това е един незабравим момент, според мен се случва веднъж в живота и трябва да се чувстваш просто като принцеса с тази рокля“, казва Венцислава Валериева.

След приключването на абитуриентските балове, търговците вече насочват вниманието си към следващия активен сезон - сватбите, който традиционно започва в началото на лятото.