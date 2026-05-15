Пространството до надписа Plovdiv Together в центъра на Пловдив днес се превърна в библиотека на открито. Площадката става новото любимо място за книги, срещи и нови истории в рамките на първото издание на инициативата, която продължава до 22 май. Събитието е част от съпътстващата програма на Церемонията за удостояване с Награда "Пловдив“ в областта на изкуството и културата и има за цел да създаде публично достъпно пространство за четене, споделяне и културен обмен в сърцето на града, предава Plovdiv24.bg.

Посетителите ще могат да разгледат и четат на място избрани книги от пловдивски автори, най-популярните български романи, както и любими детски заглавия. В рамките на инициативата ще бъде представена и информация за Награди "Пловдив“ - тяхната история, актуално издание, номинираните творци и събитията от програмата.

"Откритата библиотека“ е пространство, което живее чрез своите читатели. Всеки желаещ ще има възможност да дари любима книга и така да ѝ даде нов живот. На място ще бъде предоставяна и възможност за издаване на читателска карта за Народна библиотека "Иван Вазов“.

Инициативата ще бъде отворена за жители и гости на Пловдив ежедневно в периода 15 - 22.05.2026 г., както следва:

• в делнични дни от 16:00 до 20:00 ч.

• през уикенда 16 - 17 май от 11:00 до 20:00 ч.

"Открита градска библиотека - Пловдив“ кани всички, които вярват, че книгите могат да събират хора, да създават разговори и да вдъхват живот на градските пространства. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Награда "Пловдив“ е най-високото отличие, което се връчва на заслужили деятели на пловдивската култура в навечерието на 24 май. С нея се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирано през предходната година. Победителите получават статуетка изобразяваща трон на Димчо Павлов, диплом и парична премия.

Официалната церемония по награждаване ще се състои на 22 май, петък, любезен домакин ще е Драматичен театър – Пловдив и за трета година ще бъде съпътствана от Бал на творците. Входът е с покани!

Награди се присъждат в разделите: "Художествена литература и хуманитаристика“, "Художествен превод“, "Журналистика“, "Архитектура и естетизация на градската среда“, "Музика и танцово изкуство“, "Театър“, "Изобразително изкуство“, "Съвременни мултижанрови и аудио-визуални изкуства, фотография“, "Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“, "Произведение на изкуството, предназначено за деца". Отличия има за категория "Дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата", като номинациите се правят от ресорния заместник-кмет. Специалната награда "Пловдив“ за изключителни постижения и цялостен принос се определя от Кмета на Община Пловдив.

Церемонията за удостояване с Награди "Пловдив“ е събитие на община Пловдив, което се реализира в партньорство с Драматичен театър "Н.О. Масалитинов“ Пловдив, Държавна опера Пловдив, Държавен куклен театър – Пловдив, НБ "Иван Вазов“ и Екип на БНТ 2.