Във връзка с отчетената необходимост от подобряване на мерките за пътна безопасност и координацията между институциите на местно ниво, ОДМВР – Пловдив бе домакин на дискусия за обсъждане на наболели проблеми и набелязване на конкретни решения за тяхното преодоляване. По покана на ст. комисар Васил Костадинов във вчерашната срещата се включиха областният управител на Пловдивска област Георги Янев, директорът на Областно пътно управление Петър Петров, кметове и представители на Община Пловдив и останалите 17 общини.

От страна на дирекцията в разговорите участваха също заместник-директорът комисар Венелин Костов и ръководителите на четирите отдела "Разследване“, "Охранителна полиция“, "Криминална полиция“ и "Икономическа полиция“, сектор "Пътна полиция“ и тринадесетте районни управления.

В рамките на формата началникът на сектор "Пътна полиция“ представи кратък анализ за общото състояние на пътнотранспортната обстановка на територията на областта, според който от началото на годината се наблюдава завишение на броя възникнали тежки катастрофи.

В контекста на обобщените данни ст. комисар Костадинов бе категоричен, че ръководството на дирекцията има твърдото намерение за подобряване на ситуацията и запозна присъстващите с вече предприети конкретни стъпки:

- Активно са подновени усилията за приключване в най-кратък срок на стартиралата още през 2023 г. процедура за изграждане в ОДМВР- Пловдив на лаборатория за обработване на проби на водачи за употреба на наркотични вещества. С крайното реализиране на този проект най-късно до есента се очаква постигане на максимална бързина в работа на полицията с оглед краткосрочно изследване на съответните проби и изясняване на фактическата обстановка по съответните водени разследвания.

- На територията на Пловдив от служители на дирекцията се извършва ежедневен мониторинг на камерите от системата за видеонаблюдение на общината, монтирани в зоните на възлови кръстовища. Целта е при констатиране на едно от най-честите нарушения от страна на водачите на автомобили – преминаване на червен сигнал на светофарната уредба, веднага да се взема съответното административно отношение. Контролните точки се избират на случаен принцип, като обикновено наблюдението се извършва в пиковите часове на трафика и от началото на седмицата средно на ден са били констатирани около 30 такива случаи.

В реализиране на тези намерения по време на разговорите се постигна съгласие за допълнително ангажиране в контролната дейност и на служители от Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта“.

- Линейният контрол на пътя е подсилен с небрандирани полицейски автомобили, движещи се в трафика по основните булеварди и улици в Пловдив и по първокласните, второкласните и общинските пътища в областта. На констатираните нарушения служителите реагират мигновено и вземат съответното административно отношение срещу виновните водачи.

- От началото на седмицата пътната обстановка в Пловдив се наблюдава и с дрон, което спомага за бързината при предотвратяване на нарушения или евентуални предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Летателното средство работи в зоните на избрани кръстовища, а в близост има разположени полицейски екипи, които предприемат необходимите действия. С тази функция дронът на областната дирекция на МВР се използва и по останалите натоварени пътища извън града.

- Отчитайки голямата сериозност на проблемът с възникване на тежки катастрофи с жертви с участие на мощни мотоциклети, ОДМВР – Пловдив създава организация за идентифициране, превантивно наблюдение и въздействие спрямо някои водачи, известни с рисковото си поведение и грубо нарушаване на ЗДвП. Данните за собственици на над 5000 двуколесни моторни превозни средства са разпределени по териториален принцип на тринадесетте районни управления и след внимателна преценка и анализ някои от водачите ще бъдат поставени под специално наблюдение и контрол в рамките на законоустановените правомощия на полицейските органи.

Участниците в срещата коментираха проблеми, свързани с подобряване на състоянието на пътната инфраструктура на територията на областта, поддръжка и рехабилитация на пътната мрежа и знаковото стопанство. Споделиха се и различни мнения и инициативи за подобряване на пътнотранспортния травматизъм и предотвратяване на сериозни катастрофи.

По линия на своята компетентност директорът на Областно изрази уверение, че след утвърждаване на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура“ ще бъдат предприети незабавни действия за подобряване на маркировката, знаковото стопанство и поддръжката на републиканската пътна мрежа и участъка на автомагистрала "Тракия“ на територията на Пловдивска област. В допълнение Петър Петров посочи, че и към момента подобни дейности се извършват авансово.

Със своята активност в дискусията новоназначеният областен управител Георги Янев декларира личната си ангажираност по обсъжданите проблеми, включително и свързаните със законодателна инициатива, регламентираща възможностите за създаване на условия по отношение на пътната безопасност. Той отбеляза, че действително е необходимо да се търсят решения за промени в нормативната база, за да се съкратят процедурите за проектиране и изграждане на изкуствени неравности по републиканската и общинска пътни мрежи.

В края на срещата ст. комисар Васил Костадинов информира, че със съдържанието на протокола ще бъде запознато ръководството на МВР, а всички участници се обединиха около решението на подобно събиране следващия месец да се направи отчет на резултатите от набелязаните вече задачи.