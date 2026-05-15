Тази вечер стотици гневни мотористи блокираха Околовръстното шосе на Пловдив в знак на протест срещу повишените цени на застраховката "Гражданска отговорност“ за мотоциклети. Сборният пункт бе малко преди 18:00 часа на бензиностанцията, намираща се на ул. "Дилянка". Мотошествието премина в огромна колона по бул. "България" под засилен полицейски съпровод.

Точно в 18:00 часа мотористите достигнаха Околовръстното шосе и затвориха напълно движението в района на кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе, предава репортер на Plovdiv24.bg. До края на протеста в 19:00 ч., идващите автомобили от АМ "Тракия" към Смолян ще могат да преминават през града и да продължат пътя си.

Другата точка на протеста е кръговото на Асеновградско шосе.

Полиция пренасочва трафика

Въпреки сериозните задръствания по Околовръстния път, вътрешноградската пътна мрежа на Пловдив остана проходима. Затваряне на градски улици не бе допуснато. На всички ключови кръстовища и обходни маршрути бяха позиционирани екипи на "Пътна полиция“, които пренасочваха колоните от автомобили и предотвратиха по-сериозен транспортен колапс в пиковия час.

Защо избухна недоволството?

Поводът за безпрецедентната мобилизация на 79 мотоциклетни клуба от цялата страна е драстичното и необосновано според тях повишение на цените на застраховката "Гражданска отговорност" за мотори. Мотористите настояват за право на краткосрочни, сезонни и разсрочени полици, тъй като превозните средства се ползват само няколко месеца в годината.

Мотористите в Пловдив се заканиха, че ако гласът им не бъде чут от властта в София, днешната едночасова блокада ще бъде само началото на серия от по-радикални действия, които ще засегнат и ключовите европейски транспортни коридори.